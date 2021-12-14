Dünyada 2021 - Yanardağ patlamaları - Son Dakika

18-02-2021

00: 46 - 02: 04 - İTALYA – 21-02-2021

02: 04 – 03: 01 - İTALYA – 30-08-2021

03: 01 – 04: 20 - GUATEMELA - Pacaya - 06-05-2021

04: 20 – 05: 38 - İSPANYA - Cumbre Vieja - 22-09-2021

05: 38 – 05: 50 - İSPANYA - Cumbre Vieja - 22-09-2021

05: 50 – 06: 43 - İSPANYA - Cumbre Vieja - 23-09-2021

06: 43 – 08: 36 - İSPANYA - Cumbre Vieja - 28-09-2021

08: 36 – 08: 48 - ENDONEZYA - Mt. Semeru - 04-12-2021

08: 48 – 09: 20 ENDONEZYA - Mt. Semeru - 06-12-2021

09: 20 – 10: 46 ENDONEZYA - Mt. Semeru - 07-12-2021 Dünyada 2021'de meydana gelen yanardağ patlamaları sonucu can kayıpları, yaralanmalar ve maddi zararlar oluştu.

İlk aktivite haberi Etna'dan geldi. İtalya'nın güneyinde yer alan Sicilya Adası'ndaki 3 bin 326 metre yüksekliğindeki Etna Yanardağı'nda ocak ayından sonra ilk kez 16 Şubat günü gözlenen volkanik faaliyet yoğun lav çıkışıyla sonuçlandı.Yanardağın güneydoğu kraterindeki patlamalar sonucunda dağın eteklerinde 600 ile 700 metreyi bulan lav akışı meydana geldi. Lav akışı, Katanya kenti ve çevresinden de gözlendi. Dağın lav püskürtmesi sebebiyle çevredeki Zafferana, Fleri, Acireale köyleri üzerinde kül yağmuru oluştu. Dağdaki patlamalar sebebiyle bölgede küçük çaplı volkanik depremler de kaydedildi.

Yılın ikinci yanardağ aktivitesi Guatemala'da meydana geldi San Vicente Pacaya kasabasındaki Pacaya Yanardağı'nın yeniden faaliyete geçmesi sonucunda oluşan güçlü patlama, yanardağ civarında yaşayan köylüleri tedirgin etti.

İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan La Palma Adası'ndaki Cumbre Vieja (Yaşlı Doruk) Yanardağı'nın eylül ayında başlayan yoğun volkan faaliyeti aylardır devam ediyor. Yoğun patlama ve lav akışı nedeniyle yanardağ etrafındaki El Paso, Tazacorte, Los Llanos de Aridane, El Paraiso, Alcala gibi bazı yerleşim yerlerinden binlerce kişi tahliye edildi. Yaklaşık üç aydır aktif olan Cumbre Vieja Yanardağı'ndan çıkan lavlar 2 bin 881 binayı yok etti, 158 binada kısmi hasara neden oldu. Kanarya Adaları'nda 50 yıl sonra aktif hale geçen ilk volkan olan Cumbre Vieja, bugüne kadar 28 bin olimpik havuzu dolduracak 94 milyon metreküp lav püskürttü. Lavlar, yanardağ çevresinde 1182 hektarlık alanı kaplarken denize dökülen alanda 48 hektarlık delta oluşturdu. Son iki gündür yanardağın ağızlarından lav çıkmasa da patlamaların devam ettiği, gaz yayılımının sürdüğü görülüyor.

Bölgeden tahliye edilen 6 binden fazla kişinin çoğunun başka evlere geçtiği La Palma Adası'nda, 555 kişi otellerde konaklamaya devam ediyor. İspanya'da en son yanardağ patlaması 1971 yılında, La Palma Adası'nın güneyindeki Teneguia yanardağında olmuştu.

Aralık ayı başında Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinde bulunan Semeru Yanardağı'nda can kaybına da neden olan büyük patlamalar meydana geldi. Daha önceki yıllarda da hareketlilik gösteren Semeru Yanardağı, bu kez olanca hışmıyla faaliyete geçip bölge sakinlerinin birçoğunu hazırlıksız yakaladı. Lumajang bölgesinde, 3 bin 676 metre yükseklikteki Semeru Yanardağı'nda meydana gelen şiddetli patlama, çevredeki yerleşim yerlerini yoğun kül ve dumanla kapladı. Kül dalgalarının altında kalan köylerde 40 kişi hayatını kaybetti. Patlamadan sonra 4 bin 200'den fazla kişi bölgeden tahliye edildi, pek çok kişi de yanıklar ve diğer yaralanmalar nedeniyle Lumajang bölgesindeki hastanelerde tedavi altına alındı. "Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da, yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor.