Dünyada bir ilk! Muhalefet kazanmasın diye seçimleri kaldırdı

Yaklaşık 20 yıldır iktidarda bulunan Nikaragua Cumhurbaşkanı Daniel Ortega, Sandinista Devrimi'nin 47. yıl dönümü etkinliğinde yaptığı konuşmada ülkede artık seçim düzenlenmeyeceğini söyledi.

Ortega, "Burada artık seçim olmayacak. Muhalefet partilerinin hükümeti ve iktidarı ele geçirmeye çalışmasına izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

MUHALEFETE YENİ YASALAR SİNYALİ

Ortega, Kongre ile birlikte çalışarak muhalefetin iktidara gelmesini engelleyecek yeni yasal düzenlemeler hazırlayacaklarını da belirtti. Muhalefeti "darbeciler" ve "vatan hainleri" olarak nitelendiren Ortega, bu gruplara karşı "bir duvar örülmesi gerektiğini" savundu.

ULUSLARARASI TEPKİLER GELDİ

Ortega'nın açıklamaları uluslararası kamuoyunda sert eleştirilere neden oldu. İnsan hakları kuruluşları ve siyaset uzmanları, kararın Nikaragua'da otoriter yönetimin daha da pekiştirildiğini gösterdiğini belirtti. Ülkede 2027 yılında yapılması planlanan seçimlerin akıbetine ilişkin ise resmi bir takvim açıklanmadı.