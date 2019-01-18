Son Dakika Haberleri: Dünyanın En Büyük Dini Festivali "Kumbh Mela" Devam Ediyor

Dünyanın En Büyük Dini Festivali "Kumbh Mela" Devam Ediyor

1 saat önce

Hindistan'ın, Prayag kentinde iki gün önce başlayan ve dünyanın en büyük dini töreni olarak bilinen "Kumbh Mela" Hindu festivali devam ediyor.

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Hindistan'ın, Prayag kentinde iki gün önce başlayan ve dünyanın en büyük dini töreni olarak bilinen "Kumbh Mela" Hindu festivali devam ediyor. Mart başına kadar sürmesi planlanan festivale yaklaşık 120 milyon kişinin katılması bekleniyor
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:49 

Hindistan, Dünya
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