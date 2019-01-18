Dünyanın En Büyük Dini Festivali "Kumbh Mela" Devam Ediyor
1 saat önce
Hindistan'ın, Prayag kentinde iki gün önce başlayan ve dünyanın en büyük dini töreni olarak bilinen "Kumbh Mela" Hindu festivali devam ediyor.
Hindistan
'ın, Prayag kentinde iki gün önce başlayan ve dünyanın en büyük dini töreni olarak bilinen "Kumbh Mela" Hindu festivali devam ediyor. Mart başına kadar sürmesi planlanan festivale yaklaşık 120 milyon kişinin katılması bekleniyor
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:49
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