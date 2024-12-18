Dünyanın en büyük iki otomotiv firması güçlerini birleştiriyor - Son Dakika
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Otomobil

Dünyanın en büyük iki otomotiv firması güçlerini birleştiriyor

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Zor durumda olan Nissan, dünya devi Toyota'ya rakip olmak için Japon Honda ile birleşme niyetine girişti. Son dönemde büyük ekonomik krizler yaşayan ve fabrika kapatmayı düşünen Nissan'ın bu hamlesiyle birlikte hisseleri yükseldi.

18.12.2024 09:51
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Honda Motor Co. ve Nissan Motor Co. Japonya'da Toyota Motor Corp. için tek bir rakip yaratacak ve birleşik şirketi dünya çapında rekabetçi zorluklarla yüzleşmek için daha iyi konumlandıracak bir birleşme araştırıyor. Nissan hisseleri yüzde 24'e varan bir artışla gün içi en büyük sıçramasını gerçekleştirdi.

Honda Genel Müdür Yardımcısı Shinji Aoyama, otomobil üreticileri arasında görüşmeler yapıldığına dair haberlerin ardından Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Honda'nın birleşme, sermaye ortaklığı veya bir holding şirketi kurulması gibi çeşitli seçenekleri değerlendirdiğini söyledi. Aoyama olası bir kararın ne zaman alınacağı konusunda ayrıntı vermekten kaçındı.

RAKİP FİRMADA TEDİRGİNLİK

TBS, şirketlerin 23 Aralık'ta bir duyuru yapabileceğini bildirdi. Honda hisseleri yüzde 3,4'e kadar düştü. Görüşmeler özel olduğu için isimlerinin açıklanmasını istemeyen kişiler, iki şirketin birleşme konusunda ön görüşmeler yaptığını söyledi. Söz konusu kişilerden biri, birleşik işletmelerin altında faaliyet göstereceği yeni bir holding şirketinin kurulmasının düşünülen seçeneklerden biri olduğunu söyledi. Söz konusu kişi, işlemin Nissan ile sermaye bağları olan Mitsubishi Motors Corp. şirketini de kapsayacak şekilde genişletilebileceğini söyledi. Mitsubishi hisseleri yüzde 17 artış gösterdi.

"HER İKİ FİRMA DA YARAR GÖRECEK"

Görüşmelerin erken aşamada olduğu ve bir anlaşmayla sonuçlanmayabileceği belirtildi. Frost & Sullivan mobilite kıdemli başkan yardımcısı Vivek Vaidya, "Her iki oyuncu da bu birleşmeden kazançlı çıkacak. Birleşen şirket tam bir otomobil üreticisi olacak" dedi.

Bir anlaşma, Japon otomobil endüstrisini etkili bir şekilde iki ana kampta birleştirecek. Biri Honda, Nissan ve Mitsubishi tarafından kontrol edilen, diğeri ise Toyota grubu şirketlerinden oluşan. Ayrıca diğer otomobil üreticileriyle uzun süredir devam eden ortaklıklarını küçülttükten sonra küresel çapta daha büyük rakipleriyle rekabet edebilmeleri için daha fazla kaynağa sahip olmalarını sağlayacak.

NISSAN EKONOMİK SORUNLARINI BİRLEŞMEYLE ÇÖZEBİLECEK Mİ?

Birleşme yönündeki bu hamle, iki şirketin bu yılın başlarında elektrikli araç bataryaları ve yazılımları üzerinde birlikte çalışma kararını takip edecek. O dönemde Honda İcra Kurulu Başkanı Toshihiro Mibe, Nissan ile bir sermaye birleşmesi olasılığını dile getirmişti.

Bloomberg Intelligence kıdemli otomobil analisti Tatsuo Yoshida, "Birleşme gerçekleşirse, Nissan'ın mali sıkıntıları için kısa vadeli bir rahatlama sağlayacaktır" dedi. Nikkei'nin günün erken saatlerinde bildirdiğine göre, iki Japon otomobil üreticisi yeni bir holding şirketinde ortak öz sermaye hisselerini görüşmek üzere bir mutabakat zaptı imzalamayı planlıyor. Birleşmenin, üreticilerin Tesla Inc. ve Çinli otomobil üreticileri gibi elektrikli araçlardaki rakiplerine karşı rekabet etmelerine yardımcı olacağı belirtildi.

Dünyanın en büyük iki otomotiv firması güçlerini birleştiriyor

Teknoloji, Otomobil, Ekonomi, Nissan, Finans, Japon, Dünya, Honda, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Dünyanın en büyük iki otomotiv firması güçlerini birleştiriyor - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • ÖMER FARUK KALE:
    Gec kainmiş birsey 2 0 Yanıtla
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