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Dünyanın en eski buzulu hızla yok oluyor

6 saat önce

Dünyanın en eski buzulu hızla yok oluyorABD, (DHA) ? ABD'de bulunan Amerikan Jeofizik Birliği (AGU) tarafından yapılan bir çalışma sonucu, Kuzey Buz Denizi'nde bulunan dünyanın en eski ve kalın buzulunun diğer buzullara oranla iki katı hızla yok olduğu tespit edildi.

Dünyanın en eski buzulu hızla yok oluyor

ABD, (DHA) ? ABD'de bulunan Amerikan Jeofizik Birliği (AGU) tarafından yapılan bir çalışma sonucu, Kuzey Buz Denizi'nde bulunan dünyanın en eski ve kalın buzulunun diğer buzullara oranla iki katı hızla yok olduğu tespit edildi.

Amerikan Jeofizik Birliği tarafından Kuzey Denizi'nde bulunan dünyanın en eski ve kalın buzulun hareketlerinden yola çıkılarak hazırlanan modellemeye göre şartların aynı kalması ve iyileşmemesi durumunda, 2030 yılında Kuzey Buz Denizi'nde hiç buzul kalmayabileceği öngörüldü. Buzulun hızla yok olmasının sebeplerinin başında okyanus akıntılarının, bölgedeki rüzgarın ve iklim değişikliğinin buzulları eritmesi ve başka yerlere taşıması olduğu belirtildi. Kuzey Buz Denizi'ndeki ısınmanın, buzulların yaşını gençleştirdiği ve birçok buzulun artık 4 yaşında olduğu tespit edildi. 35 yılın verilerini içeren çalışma, NASA tarafından kronolojik olarak hızlandırılmış şekilde görselleştirildi.

Dünyanın en eski buzulu hızla yok oluyor

Amerika Birleşik Devletleri, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 04:38 Kaynak: DHA
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