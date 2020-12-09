"Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" açıklandı - Son Dakika

Stanford Üniversitesi'nin yapmış olduğu "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesinde, Doğuş Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Shahram Minaei, tüm bilim dallarında dünyanın en iyi yüzde 2 bilim insanı arasına adını yazdırdı.

Stanford Üniversitesi'nden John Ioannidis ve arkadaşları tarafından "Plos Biology" dergisinde yayınlanan "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesinde, Doğuş Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Shahram Minaei en iyi yüzde 2 bilim insanı arasında yer aldı.

1996 yılından 2019 yılına dek birçok göstergenin göz önünde bulundurularak yapıldığı bu araştırmada kimyadan mühendisliğe, ekonomiden işletmeye kadar 22 ana alanda, yaklaşık 7 milyon bilim insanını kapsayan veriler analiz edildi.

"Elektrik ve Elektronik Mühendisliği" alt alanında Prof. Minaei, dünyada 87 binden fazla araştırmacı arasında 301'inci sırada yer aldı.

(İHA)