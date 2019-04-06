Son Dakika Haberleri: Dünyanın En Güçlü Kadını İran'da

Dünyanın En Güçlü Kadını İran'da

1 saat önce

İran'ın Tebriz kentinde dünyanın en güçlü kadını unvanını alan Giti Musevi, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hak kazandı.

Dünyanın En Güçlü Kadını İran'da, System.String[]
İran'ın Tebriz kentinde dünyanın en güçlü kadını unvanını alan Giti Musevi, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hak kazandı.

İran'ın Tebriz kentinde dünyanın en güçlü kadını unvanını alan Giti Musevi, 12 ton 270 kilogram ve 30 metre uzunluğundaki tırı tek başına çekerek, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Giti Musevi, İranlı müşavirlerin gözetiminde kayıt altına alınan rekoru ile 'dünyanın en güçlü kadını' unvanını Avustralya'dan alarak İran'a taşıdı. Dünyanın en güçlü kadını unvanını alan Tebrizli Giti Musevi, 12 ve 15 ton ağırlığında yolcu uçağı çekerek yeni rekorlar kırmak istediğini söyledi.

Giti Musevi, 43 yaşında Guinness Rekorlar Kitabı'na girmiş oldu. Daha önce Avustralyalı bir kadın 2011'de 11 ton 350 kilogram ağırlığında bir tırı çekerek Guinness Rekorlar Kitabı'na girmişti. - TAHRAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 01:21 Kaynak: İHA

Tebriz, Musevi, İran, Güncel
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