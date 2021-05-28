Dünyanın en iyi turizm filmleri, Kapadokya'da buluşuyor - Son Dakika

Dünyanın en iyi turizm filmleri, Kapadokya'da buluşuyor

28.05.2021 09:27
Dünyanın en iyi turizm filmleri, Kapadokya'da buluşuyor, System.String[]

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle 6.sı gerçekleştirilen 'Uluslararası Turizm Filmleri Festivali' bu yıl Nevşehir Valiliği ve Nevşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Kapadokya gerçekleştiriliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle 6.sı gerçekleştirilen 'Uluslararası Turizm Filmleri Festivali' bu yıl Nevşehir Valiliği ve Nevşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Kapadokya gerçekleştiriliyor. Cannes, Berlin, Tokyo, Barcelona, New York, Viyana dahil 20 ülkede 30 yıldır düzenlenen Uluslararası Turizm Filmleri Festivali'nin Türkiye etabı, 01-05 Haziran 2021'de Nevşehir'de düzenlenecek.

Dünyanın en değerli turizm bölgelerinden Kapadokya'da gerçekleşecek bu önemli organizasyon ülkemizin kültür ve turizm potansiyelinin Dünya'ya tanıtılmasında önemli bir rol oynuyor. Turizm sektörüne hizmet veren bakanlıklar, yerel yönetimler, turizm firmaları, oteller, acenteler ve hava yolları başta olmak üzere tüm turizm paydaşlarının filmleriyle katıldığı festivalin Türkiye etabında dereceye giren filmler, 20 ülkede de yarışma ve tanıtım fırsatına sahip olacaklar. Kültür ve Turizm temalı filmlerin yer aldığı film yarışmasının kategorileri arasında sağlık, spor, inanç, gastronomi, doğa turizmi, arkeoloji, kültür turizmi kategorilerinin dışında özel sektörden oteller, hava yolları, acenteler, yerel yönetimler kategorileri bulunmaktadır. Turizme yön veren ve rol alan tüm "Turizm Aktörlerinin" aynı sahnede buluştuğu festival kapsamında film gösterimleri, konferanslar, atölye çalışmaları ve sergiler gerçekleştirilmektedir.

"KAPADOKYA DÜNYA TURİZMİNE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR"

Festival hem bir film festivali statüsü taşırken aynı zamanda da bir turizm festivali özelliğine sahip. Dolayısıyla Türkiye'de düzenlenen tematik film festivalleri arasında yüksek tanıtım potansiyeli ve uluslararası katılım oranının yüksekliği açısından farklı bir yeri var. Festival gerek ülkemizin gerekse de Kapadokya bölgesinin tanıtımı açısından önemli bir etkinlik olarak öne çıkıyor. Bu önemli organizasyonun gerçekleştirileceği Kapadokya bölgesinde aynı zamanda doğal bir film platosu olma özelliği ile yurtdışından gelecek olan yönetmenlere farklı bir kadraj sunuyor. 23 ülkeden 55'e yakın sanatçının katılacağı festivalde, misafirler, daha önce yaşamadıkları bir görsel zenginliğe şahit olacaklar ve bu anları dünya ile paylaşacaklar. Bu bağlamda düzenlenen festivalin, bölgenin tanıtımının dışında, bölge turizm ekonomisine de katkı sağlaması amaçlanmaktadır. Düzenleme komitesinde yer alan birçok yerel turizm markası, acentalar, oteller ve firmalar ile yabancı misafirlerimize iyi bir ev sahipliği sergiliyoruz. ve bu sayede Dünya'ya turizm kalitemizi, güvenli tatil modelini ve güçlü ülke imajını sunuyor.

"FESTİVALE KAPADOKYA SAHİP ÇIKIYOR"

Festivalin 5. yılından itibaren İstanbul'dan Kapadokya'ya taşınmasının ardından başta Nevşehir Valiliği ve Nevşehir Belediyesi festivalin ev sahipliğini üstlenmesi ve ardından bölgedeki tüm turizm paydaşlarının organizasyona katılması ile güçlü bir festival yapısı oluştu. Festival Başkanlığı tarafından oluşturulan festival komitesi, bu yıl, pandemi sürecinde yaşanılan sıkıntıları göz önüne alarak, sağlık önlemlerini ve etkinliklerde sosyal mesafe, hijyen ve kontrolleri en üst seviyede tutuyorlar. Nevşehir Valiliği, Nevşehir Belediyesi, Kapadokya Alan Başkanlığı, Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve KAPTİD'in katkılarıyla gerçekleştirilecek festival önümüzdeki yıllarda etkinliklerin arttırılması ile yoluna güçlenerek devam edecek.

(Coşkun Sağlamdin/İHA)

Dünyanın en iyi turizm filmleri, Kapadokya'da buluşuyor

Kapadokya, Nevşehir, Türkiye, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dünyanın en iyi turizm filmleri, Kapadokya'da buluşuyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son dakika: Daha önce bu rakamlar görülmedi! Dolar 8,5995, euro 8,47 Son dakika: Daha önce bu rakamlar görülmedi! Dolar 8,5995, euro 8,47 İhracat nisan ayında yüzde 109,2 arttı İhracat nisan ayında yüzde 109,2 arttı Akşener, Erdoğan'ın kendisi için kullandığı Akşener, Erdoğan'ın kendisi için kullandığı "Gelin hanım" ifadesine yanıt verdi: Benim de kayınbirader demem lazım Mezarlıkta beyaz çarşaf şakası yaptılar, o anları kaydettiler Mezarlıkta beyaz çarşaf şakası yaptılar, o anları kaydettiler Fahriye Evcen, karizmatik bir karesini paylaşan Burak Özçivit'e yorum yaptı: Çok tatlısınız beyefendi Fahriye Evcen, karizmatik bir karesini paylaşan Burak Özçivit'e yorum yaptı: Çok tatlısınız beyefendi KPSS giriş ücretinin 300 liraya yükseldiği iddiası sosyal medyayı salladı KPSS giriş ücretinin 300 liraya yükseldiği iddiası sosyal medyayı salladı Yasa dışı film satan adamı Kim Jong-un, 500 kişinin önünde kurşuna dizdirdi Yasa dışı film satan adamı Kim Jong-un, 500 kişinin önünde kurşuna dizdirdi Başarılı oyuncu Arzum Onan, imaj değiştirdi! Kısacık saçlarıyla Instagram'ı salladı Başarılı oyuncu Arzum Onan, imaj değiştirdi! Kısacık saçlarıyla Instagram'ı salladı

Son Dakika Haberleri
11:01 İki kadının katil zanlısının babasının da kadın katili olduğu ortaya çıktı
11:00 Son dakika: Daha önce bu rakamlar görülmedi! Dolar 8,5995, euro 8,47
10:41 Aleyna Tilki, servetine servet kattı! Yeni reklam anlaşması 600 bin TL'lik
10:37 İhracat nisan ayında yüzde 109,2 arttı
10:37 Bağdaki köpek ile dev yılan kapıştı! O anlar saniye saniye kaydedildi
10:36 Akşener, Erdoğan'ın kendisi için kullandığı "Gelin hanım" ifadesine yanıt verdi: Benim de kayınbirader demem lazım
10:22 Gelir sıkıntısı yaşayan Twitter, ücretli abonelik modelini kullanıma sundu
10:06 Yüksek kar vaat edip topladığı paralarla sırra kadem bastılar! Bir Çiftlik Bank vakası daha
10:05 Fahriye Evcen, karizmatik bir karesini paylaşan Burak Özçivit'e yorum yaptı: Çok tatlısınız beyefendi
10:01 Cinsel ilişkiye girmek istemeyen karısını öldürüp, ardından çocuklarına kıydı
İki kadının katil zanlısının babasının da kadın katili olduğu ortaya çıktı İki kadının katil zanlısının babasının da kadın katili olduğu ortaya çıktı         
11:01
Aleyna Tilki, servetine servet kattı! Yeni reklam anlaşması 600 bin TL'lik Aleyna Tilki, servetine servet kattı! Yeni reklam anlaşması 600 bin TL'lik         
10:42
Bağdaki köpek ile dev yılan kapıştı! O anlar saniye saniye kaydedildi Bağdaki köpek ile dev yılan kapıştı! O anlar saniye saniye kaydedildi         
10:38
Akraba kavgası kanlı bitti! Kurşunların hedefi olan baba ile oğul yaşamını yitirdi Akraba kavgası kanlı bitti! Kurşunların hedefi olan baba ile oğul yaşamını yitirdi         
10:30
Yüksek kar vaat edip topladığı paralarla sırra kadem bastılar! Bir Çiftlik Bank vakası daha Yüksek kar vaat edip topladığı paralarla sırra kadem bastılar! Bir Çiftlik Bank vakası daha         
10:07
Cinsel ilişkiye girmek istemeyen karısını öldürüp, ardından çocuklarına kıydı Cinsel ilişkiye girmek istemeyen karısını öldürüp, ardından çocuklarına kıydı         
10:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 yıl önce yerini işaret etmişti! Taksim'deki cami bugün açılıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 yıl önce yerini işaret etmişti! Taksim'deki cami bugün açılıyor         
09:35
Mucize Doktor, final yaptı! Taner Ölmez, diziye duygusal bir veda yaptı Mucize Doktor, final yaptı! Taner Ölmez, diziye duygusal bir veda yaptı         
09:11
Normalleşme sürecinde 1 Haziran sonrası için taslak planı ortaya çıktı Normalleşme sürecinde 1 Haziran sonrası için taslak planı ortaya çıktı         
09:05
Sevgilisinin evinin 4'üncü katından düşen Derya olayın iç yüzünü anlattı: Kimse tarafından itilmedim Sevgilisinin evinin 4'üncü katından düşen Derya olayın iç yüzünü anlattı: Kimse tarafından itilmedim         
00:19
Daha önceki photoshop kazalarını unutun! Dansöz Asena resmen yüzünü değiştirdi Daha önceki photoshop kazalarını unutun! Dansöz Asena resmen yüzünü değiştirdi         
22:46
Kafe ve restoranlara 1 Haziran müjdesi! İşletmelerin 12'ye kadar açık kalabileceği düşünülüyor Kafe ve restoranlara 1 Haziran müjdesi! İşletmelerin 12'ye kadar açık kalabileceği düşünülüyor         
20:10
Minili pozu beğeni butonunu çökerten Pınar Altuğ, bu sefer de spor yaptığı anları paylaştı Minili pozu beğeni butonunu çökerten Pınar Altuğ, bu sefer de spor yaptığı anları paylaştı         
19:57
Ekili tarlaya inen Kanadalı paraşütçüyle Burdurlu çiftçinin diyaloğu izleyenleri gülme krizine soktu Ekili tarlaya inen Kanadalı paraşütçüyle Burdurlu çiftçinin diyaloğu izleyenleri gülme krizine soktu         
17:31
Kendisinden hamile kalmadığını iddia eden adam eşini öldürmüştü! Bebek kendisindenmiş Kendisinden hamile kalmadığını iddia eden adam eşini öldürmüştü! Bebek kendisindenmiş         
17:28
Sosyal medyadan yaptığı canlı yayın, belediye başkan adayının sonu oldu Sosyal medyadan yaptığı canlı yayın, belediye başkan adayının sonu oldu         
16:13
Sağlık çalışanı, damardan ilaç alarak intihar etti: Yaşamayı beceremedim Sağlık çalışanı, damardan ilaç alarak intihar etti: Yaşamayı beceremedim         
15:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2021 11:07:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Dünyanın en iyi turizm filmleri, Kapadokya'da buluşuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement