Dünyanın İlk 100.000 Tonluk Akıllı Su Ürünleri Yetiştiriciliği Gemisi Bu Sonbaharda Balık Tedarik Etmeye Başlayacak - Son Dakika
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Dünyanın İlk 100.000 Tonluk Akıllı Su Ürünleri Yetiştiriciliği Gemisi Bu Sonbaharda Balık Tedarik Etmeye Başlayacak

23.05.2022 20:21
Dünyanın İlk 100.000 Tonluk Akıllı Su Ürünleri Yetiştiriciliği Gemisi Bu Sonbaharda Balık Tedarik Etmeye Başlayacak

Dünyanın ilk 100.000 tonluk akıllı su ürünleri yetiştiriciliği gemisi Çin'in doğusundaki Qingdao liman kentinde Cuma günü faaliyete geçmeye hazır.Qingdao Conson Development (Grubu) Ltd. Şti.

Dünyanın ilk 100.000 tonluk akıllı su ürünleri yetiştiriciliği gemisi Çin'in doğusundaki Qingdao liman kentinde Cuma günü faaliyete geçmeye hazır.

Qingdao Conson Development (Grubu) Ltd. Şti.'ye göre, gemi 249,9 metre uzunluğunda ve toplam su tutma hacmi yaklaşık 90.000 metreküp olan 15 yetiştirme kabinine sahip. Yetiştirme kabinleri büyük sarı şarlatan balığı, hani balığı ve Atlantik somonu gibi türlerin yetiştirilmesinde kullanılabilir. Gemi için yaklaşık 450 milyon yuan (yaklaşık 67 milyon ABD doları) yatırım yapıldı.

Gemideki akıllı su ürünleri yetiştiriciliği sisteminin yılda 3.700 ton, yani Çin'in en büyük tatlı göllerinden biri olan Chagan Gölü'nden elde edilene eşit miktarda yüksek kaliteli balık üretmesi bekleniyor. Gemide yetiştirilen büyük sarı şarlatan balıklarının ilk partisinin bu sonbaharda toplanması ve piyasaya sunulması bekleniyor.

Yetiştirme tanklarının merkezi kontrolü ile su, oksijen, ışık ve beslemenin gerçek zamanlı izlenmesi gemideki 2.108 ölçüm ve kontrol noktası tarafından yürütülecek. Tanklarda balık yetiştirme yoğunluğu geleneksel su ürünleri kafeslerine kıyasla dört ila altı kat daha fazla olabiliyor ve böylece yetiştirme döngüsü dörtte bir oranında kısaltılabiliyor.

Çin Balıkçılık Bilimleri Akademisi'ne bağlı Balıkçılık Makineleri ve Aletleri Araştırma Enstitüsü'nün başuzmanı Chen Zhixin, geminin hizmete alınmasının, yetiştirme için yüksek kaliteli deniz suyu kaynaklarının kullanılmasını sağlayarak su ürünleri yetiştiriciliği alanını kıyıdan derin denizlere kaydırılmasına yardımcı olacağını söyledi.

Chen, deniz balıklarının besleyici su proteinleri sağlayabileceğini ve çok önemli bir gıda takviyesi olabileceğini söyledi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Qingdao'dan bildiriyor.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Dünyanın İlk 100.000 Tonluk Akıllı Su Ürünleri Yetiştiriciliği Gemisi Bu Sonbaharda Balık Tedarik Etmeye Başlayacak - Son Dakika


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