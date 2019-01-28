Son Dakika Haberleri: Dünyanın İlk Akıllı 'Esrar Satış Makinesi' ABD'de Hizmete Girdi

Dünyanın İlk Akıllı 'Esrar Satış Makinesi' ABD'de Hizmete Girdi

52 dakika önce

Dünyanın ilk akıllı otomatik esrar satış makinesi Los Angeles'ta hizmete açıldıKenevir ve türlerini tıbbi ya da keyfi amaçla kullananlar akıllı satış makinesinden istedikleri ürünü kolaylıkla satın alabilecekler.

Dünyanın İlk Akıllı 'Esrar Satış Makinesi' ABD'de Hizmete Girdi, System.String[]
Dünyanın ilk akıllı otomatik esrar satış makinesi Los Angeles'ta hizmete açıldı

Kenevir ve türlerini tıbbi ya da keyfi amaçla kullananlar akıllı satış makinesinden istedikleri ürünü kolaylıkla satın alabilecekler. Greenbox Robotics firmasının ürettiği Greenbox adı verilen makinedeki ürünü seçmek ve kredi kartı veya Apple Pay ile ödeme yapmak yeterli oluyor. Daha sonra makinenin robot eli seçilen ürünü müşteriye veriyor.

ABD'deki Fox11 televizyon kanalına konuşan şirketin CEO'su Zach Johnson, bu makineyi geliştirmek için ekibiyle birlikte bir yıldan fazla bir süredir çalıştıklarını belirtti. İlk olarak Los Angeles'da hizmete açılan makineler müşterilerin kimliklerini okuyabiliyor ve yüz tanıma teknolojisiyle yaşlarını tespit edebiliyor.

Şirketin CEO'su daha önce yarım saat süren satın alma işleminin dokunmatik akıllı tasarım sayesinde iki dakikaya indiğini belirterek bu akıllı makinelerin insanların yaşamlarını kolaylaştırdığı gibi esrar endüstrisi için de benzer bir kolaylık sağlayacağını söyledi. - Yağcı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 10:28 Kaynak: DHA

Kenevir, Amerika Birleşik Devletleri, Los Angeles, Dünya
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