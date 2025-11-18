Dünyanın İlk Engelli Kadın Ralli Pilotundan Önemli Başarı

(BURSA) - Osmangazi Belediyesi'ni temsil eden dünyanın ilk ve tek engelli kadın ralli pilotu Kübra Denizci Keskin, Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 6. ayağı olan Orhan Yüce İstanbul Rallisi'nde güçlü bir performans sergileyerek, kadınlar kategorisinde üçüncülüğü elde etti.

Bu yıl 45'incisi düzenlenen Orhan Yüce İstanbul Rallisi, yüksek rekabet ortamında toplam 8 özel etapta gerçekleştirildi. İstanbul Otomobil Spor Kulübü (İSOK) tarafından organize edilen rallide 47 ekip start aldı, ancak sadece 28'i yarışı tamamlayabildi.

Dünyanın ilk ve tek engelli kadın ralli pilotu Keskin, teknik geçişleri ve yüksek dayanıklılık gerektiren yapısıyla sporcular için gerçek bir sınav niteliği taşıyan bu zorlu yarışta, istikrarlı sürüşüyle dikkatleri üzerine çekti. Fiziksel dayanıklılık ve üst düzey konsantrasyon gerektiren İstanbul parkurunda etkili bir performans ortaya koyan Keskin, yarışı üçüncülük ile tamamlayarak, başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Keskin'in İstanbul'daki bu önemli başarısı, sezonun final etabı olan Kocaeli Rallisi öncesinde hem motivasyonunu yükseltti hem de Türkiye'de motorsporlarının herkes için erişilebilir olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Belediye Başkanı Erkan Aydın, başarılı rallici Keskin'i tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.