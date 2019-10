Dünyanın önde gelen hekimleri Prof. Dr. Gazi Yaşargil onuruna Türkiye'ye geliyor

İSTANBUL, (DHA) - Yeditepe Üniversitesi 1'inci Hipofiz Günleri, geçen yüzyılın en önemli beyin cerrahı seçilen Prof. Dr. Gazi Yaşargil onuruna düzenleniyor. Geleneksel hale getirilmesi hedeflenen toplantıların ilkinde, nadir tanı konulan ve tedavisi zor olan 'Kraniyofarinjiyoma' tümörü ele alınacak. Yurt içi ve yurt dışından çok sayıda önemli bilim insanının katılacağı toplantı 12 Ekim'de İstanbul'da yapılacak.

Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Tıbbi Koordinatörü ve Endokrinoloji Uzmanı Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur, 1'inci Hipofiz Günleri hakkında bilgi verdi. Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur, literatürdeki en geniş Kraniyofarinjiyoma serilerinden birinin Prof. Dr. Gazi Yaşargil'e ait olduğunu hatırlatarak, böyle bir organizasyonun ülkemiz açısından son derece önemli olduğunu söyledi. Prof. Dr. Keleştemur, toplantıda, hem çocukluk hem de erişkin yaşta ortaya çıkabilen Kraniyofarinjiyoma'nın, tüm yönleriyle tartışılacağını belirtti.

Kraniyofarinjiyoma'nın nadir fakat önemli bir hastalık olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Keleştemur, gecikmiş tanı ve tedavinin hastanın yaşamını olumsuz etkilediğini dile getirdi.

'PROF. DR. GAZİ YAŞARGİL'E OLAN BORCUMUZU YERİNE GETİRİYORUZ'

Prof. Dr. Gazi Yaşargil'in tıp dünyasına yaptığı büyük katkıların altını çizen Prof. Dr. Keleştemur, 'Prof. Dr. Gazi Yaşargil geçen yüzyılın ikinci yarısının dünyadaki en önemli beyin cerrahı seçildi. Yaptığı çalışmalar ve geliştirdiği yeni teknikler bu başarıyı getirdi. Gerek beyin anatomisinin anlaşılması, gerekse beyin tümörleri cerrahisinde geliştirdiği yeni yaklaşımlarla tıp dünyasına büyük katkısı oldu. Prof. Dr. Yaşargil hem ülkemiz, hem tüm dünya için çok önemli bir değerdir. İnsanlığa büyük hizmet etmiş bir hekimin onuruna böyle bir toplantı düzenlemek bir borçtu, o borcu yerine getiriyoruz' dedi.

ZOR VE TAKİBİ PROBLEMLİ BİR KONU

Hipofiz hastalıklarının nadir görüldüğünü söyleyen Prof. Dr. Keleştemur, 'Bazı hipofiz tümörlerinin tanı ve tedavisinde zorluklar vardır. Nadir olduğu için hastalık az bilinir. Dolayısıyla hastaların takibinde zorluklar yaşanabilir. Bu tümörlerden biri de toplantımızın konusu olan Kraniyofarinjiyoma hipofiz bezini etkileyerek, hipofiz yetmezliğine yol açabilir. Hipofiz hastalıklarının tanı ve tedavisinde Türkiye önemli bir ülke konumundadır. Bu nedenle gerçekleştireceğimiz toplantı önem taşıyor' diye konuştu.

KRANİYOFARİNJİYOMA ÇOCUKLARDA BÜYÜME GERİLİĞİ YAPIYOR

Tümörün, çocuklarda genellikle büyüme ve gelişme geriliği olarak belirti verdiğini söyleyen Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur, 'Kraniyofarinjiyoma'nın diğer hipofiz tümörlerine göre davranışları daha farklıdır, tanıda zorluklar alabilir. Çocukluk çağında genellikle büyümede duraklamayla kendini gösterir. Bu son derece önemli bir belirtidir. Aileler çok dikkat etmelidir. Eğer çocuğun boy uzaması aniden duruyorsa Kraniyofarinjiyoma'dan şüphe edilmelidir. Yetişkinlerde ise görme kaybına yol açabilir. Hastalar genellikle hormon eksikliği belirtileri ya da aşırı miktarda su içme ve idrara çıkma şikayetleri ile başvurur' dedi.

KONGREYE HERKES KATILABİLİR

Hipofiz Günleri'nde, her yıl, nadir görülen hastalıkların tartışılacağını belirten Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur, 'Türkiye genelinde tüm hekimlere açık bir toplantıdır. Konuyla ilgili beyin cerrahları, radyoterapi uzmanları ve aileler, hasta yakınları yani katılmak isteyen herkesi davet ediyoruz. Yeditepe Hipofiz Günleri geleneksel olarak her yıl yapılmaya devam edecek. Her toplantıda genellikle zor, nadir, nadir az bilinen bir konuyu ele alacağız. Bir diğer amacımız da, her toplantıdan sonra konuyla ilgili bilimsel makaleler yayınlayıp, bunların önemli tıbbi dergilerde yer almasını sağlamak' ifadelerini kullandı.