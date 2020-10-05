"Dünyanın yüz ölçümü yanlış olabilir" - Son Dakika

"Dünyanın yüz ölçümü yanlış olabilir"

- (Özel) Dünyanın yüz ölçümü yanlış olabilir Dünya bildiğimizden küçük olabilir Küresel yüzeylerin ölçümünde yeni bir model idda etti Balıkesir'in Edremit ilçesinde matematik alanında çalışmalar ve araştırmalar yapan araştırmacı Hüseyin Ergül, yeni bulduğu yöntem ile küresel yüzeylerin gerçek...

- (Özel) Dünyanın yüz ölçümü yanlış olabilir

Dünya bildiğimizden küçük olabilir

Küresel yüzeylerin ölçümünde yeni bir model idda etti

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde matematik alanında çalışmalar ve araştırmalar yapan araştırmacı Hüseyin Ergül, yeni bulduğu yöntem ile küresel yüzeylerin gerçek yüz ölçümünü hesaplayabildiğini iddia etti. Bu sisteme göre dünyanın yüz ölçümü şimdiki hesaplamalara göre 34 milyon kilometrekare daha küçük olabilir.

Matematik alanındaki ilginç çalışmaları ile dikkatleri üzerine çeken araştırmacı Hüseyin Ergil yeni bulduğu formül ile küresel yüzeylerin yüz ölçümünü daha kesin bir sonuç ile bulduğunu iddia etti. Hüseyin Ergül, "Şu elimde deney kürelerinden bir tanesi kutup noktasından, yarıçapı 1 santimetre (cm) olan bir daire çizdim. Bu dairenin hemen bitişiğinde ya da ardışık sayı 2 cm olan yarıçapı, 3 cm olan, 4 cm olan, 5, 6, 7 gibi ardışık tam sayılı olan daireler çizdim. Bunları ekvator dairesine kadar getirdim. Sonra bu daireler arasındaki, ardışık daireler arasındaki farkları buldum. Farkları bulduktan sonra bu bir dizin oluşturdu bu farklar. Sonra bir düşünceyle bu farkların farkını aldım. Karşıma çok enteresan; 5,32 olarak bir sayı çıktı. Her farkın 5,32 olarak çıkması beni elbette sevindirdi. Dolayısıyla bunun üzerinde biraz daha fazla durmaya başladım" dedi.

Küresel hesaplamalarda yeni bir evrensel sabit bulduğunu ifade eden Hüseyin Ergül "Küresel yüzeyin tamamının ölçümünü bulmak için bildiğimiz bir sistem var. Pi sayısının dört katını, yarıçapın karesiyle çarpıyoruz. Yani dairenin dört katı anlamında bu. Ama hangi dairenin? Ekvator dairesi mi, yoksa bütün küreler böyle değil. Kutuplardan basık olan küre şeklinde cisimler de var. Örneğin dünya. Dünya geoid şeklinde bir cisimdir. Kutuplardan basıktır. Bu nedenle de o basıklık ekvatoral daireye yansıyor. Bütün bunların sağlıklı olabilmesi için, 'pi sayısını kullanmadan bu küresel yüzeylerin alanını nasıl bulurum' sorusuna cevap aramaya başladım. Yaptığım deneyler sonucunda gördüm ki; bu evrensel sabit olan 5,32 ile eğrilik yarıçapının karesini çarptığım zaman kürenin yüzeyini buluyorum. Yani yüzey alanını buluyorum. Bunu pi ile olan hesaplamada ve diğer hesaplamalarda yaptığım zaman bunun daha önemli olduğunu gördüm. Yalnız burada şunu söylemek istedim; dairenin alanlarını bulurken, daha önce ilan ettiğim, pi sayısız dairenin alanını bulma formülünü kullanıyorum. Bu da dairenin alanı 2r kare artı iki bölü 3r kare. Yani kısaca 2,66r karedir bu. Bu da son derece isabetli, öbüründen daha gerçekçi bir sayıdır. Bunu kullandım. Bundan dolayı bu sabiti bulabildim. Olmasaydı bulma imkanım yoktu" dedi.

Ergül, dünyada 13 evrensel sabit sayı olduğunun altını çizerek "Özellikle dünyada 13 tane evrensel sabit sayı var. Onları araştırırken bu bilgiye rastladım. 'Dünyanın yüzölçümünü bilinen klasik sistemlerle, formüllerle hesap etmek mümkün değildir' cümlesi ile karşılaştım. Bu da tabi beni destekler nitelikte bir cümle. Onların eğrilik dediği şeyi ben eğrilik yarıçapı olarak zaten bulduğumun farkına vardım. Eğrilik yarıçapını kullanarak bir de bulduğum bu evrensel sabit dediğim küresel alanlardaki 5,32 ile çarptığım zaman yüzölçümü çıktı. Bunu bir şeyle daha destekledim. Örneğin: dünyanın ekvator çevresi 40 bin kilometre. Şimdi bunun yarıçapını ben pi sayısını kullanmadan şöyle hesap ettim; orada da zaten daha önceki eleştirilerde 'pi sayısı yalnızca alan değil, yüzeylerin ölçümü için değil, çevre ölçümü için de kullanılıyor' deniliyordu. Hem de onlara bir cevap olsun. Dairenin çevresini pi sayısı olmadan da bulabiliyoruz. Benim araştırmalarım sonucunda bulduğum bir ortalama değer var. Bir dairenin çevresini bulabilmek için şunu yapıyoruz; çevre eşittir çap çarpı yüz bölü otuz bir virgül beş. Dünyanın yüzeyini hesap edebilmek için bunu kullandığım zaman bulduğum sayı ile yani yarıçapla, yine bulduğum formülle örtüştüğünü gördüm. Bu da geçmişte benim çalışmalarımı destekler nitelikte bir şey oldu. Burada da ayrı bir sevinç duydum" dedi.

Dünyanın yüz ölçümünün aslında daha küçük olduğunu ifade eden Ergül "Kitaplarda dünyanın yüzölçümünün 510 milyon 100 bin kilometrekare olarak açıklar. Benim bulduğum formülle aralarında 34 milyon kilometrekare fark var. Benim bulduğum daha küçük çünkü bunu, dairenin alanını bulurken de, pi sayısı ile bulunan yüzde on beş daha fazla diye söylemiştim. O oranlar hala geçerli" dedi.

Dünyanın yüz ölçümü yanlış olabilir
Dünyanın yüz ölçümü yanlış olabilir
Dünyanın yüz ölçümü yanlış olabilir
Dünyanın yüz ölçümü yanlış olabilir

Balıkesir, Edremit, Ekvator, Pi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 11:59 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Dünyanın yüz ölçümü yanlış olabilir' - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Bayern Münih, Juventus'tan eski futbolcusu Douglas Costa'yı kiraladı Maske takmadığı için polislerle tartışan Rana Batı'ya 9 yıl 4 aya kadar hapis istendi İBB, metrobüsleri kaldırıp troleybüs araçları kullanacak Model Cindy Bruna'nın doğum günü partisine Mbappe ve Verratti katılırken, Neymar'ın yer almaması dikkat çekti Terör örgütü PKK elebaşlarından Salih Müslüm'ün yeğeni 127 teröristi deşifre etti Evli kadına çıplak fotoğraflar gönderen Cem Özer'den pes dedirten itiraf: Sosyal medyadan seviştik Sinema oyuncusu Mehmet Yağmur, koronavirüsten hayatını kaybetti Sağlık Bakanlığı tarafından görevden alınan Ali Edizer'den Fahrettin Koca'ya mesaj: Aldım, kabul ettim
Köşeye sıkışan Paşinyan'dan eski askerlere seferberlik çağrısı: Yeniden orduya dönün Köşeye sıkışan Paşinyan'dan eski askerlere seferberlik çağrısı: Yeniden orduya dönün         
17:42
PKK'dan kaçan genç kız, ekrana çıkıp yaşadıklarını anlattı: Defalarca tecavüze uğradım PKK'dan kaçan genç kız, ekrana çıkıp yaşadıklarını anlattı: Defalarca tecavüze uğradım         
17:10
Fransa içinde yeni bir devlet kurdular! Haçlı flamalarıyla bağımsızlık ilan ettiler Fransa içinde yeni bir devlet kurdular! Haçlı flamalarıyla bağımsızlık ilan ettiler         
16:45
Son Dakika: Eski Beşiktaşlı Manuel Fernandes, Kayserispor'a transfer oldu Son Dakika: Eski Beşiktaşlı Manuel Fernandes, Kayserispor'a transfer oldu         
16:24
Suudi Arabistan Ticaret Odaları Başkanı'ndan Türkiye'ye yönelik boykot çağrısı Suudi Arabistan Ticaret Odaları Başkanı'ndan Türkiye'ye yönelik boykot çağrısı         
16:01
Ermenistan'a cepheyi dar eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Türk SİHA'larına övgü: Bizi güçlendiriyor Ermenistan'a cepheyi dar eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Türk SİHA'larına övgü: Bizi güçlendiriyor         
15:38
Star TV'de yayınlanan İyi Günde Kötü Günde dizisi için final yapıyor Star TV'de yayınlanan İyi Günde Kötü Günde dizisi için final yapıyor         
15:00
İlişki sırasında kondomu yırtan kişi, tecavüzden yargılanıp 4 yıl hapse çarptırıldı İlişki sırasında kondomu yırtan kişi, tecavüzden yargılanıp 4 yıl hapse çarptırıldı         
14:42
Yurdun güneyi yanıyor, doğusuna yılın ilk karı düştü Yurdun güneyi yanıyor, doğusuna yılın ilk karı düştü         
14:00
Ece Erken, Ahmet Nur Çebi'ye yönelik attığı tweet sonrası taraftarın sert tepkisiyle karşılaştı Ece Erken, Ahmet Nur Çebi'ye yönelik attığı tweet sonrası taraftarın sert tepkisiyle karşılaştı         
13:52
Putin kameralar önünde Ermenistan Başbakanı'nın yüzüne telefon kapattı Putin kameralar önünde Ermenistan Başbakanı'nın yüzüne telefon kapattı         
13:49
Geçen yıl vergi kaçıranı ihbar eden 441 kişiye 12,3 milyon lira ödeme yapıldı Geçen yıl vergi kaçıranı ihbar eden 441 kişiye 12,3 milyon lira ödeme yapıldı         
13:34
Üniversiteli Raşit'in katili: Ereksiyon olamadığım için dalga geçti diye öldürdüm Üniversiteli Raşit'in katili: Ereksiyon olamadığım için dalga geçti diye öldürdüm         
12:55
İran, Azerbaycan karşısında hezimete uğrayan Ermenistan'ı yalnız bıraktı İran, Azerbaycan karşısında hezimete uğrayan Ermenistan'ı yalnız bıraktı         
11:49
Mesai arkadaşlarını döverek öldüren 5 kişi idamla yargılanacak Mesai arkadaşlarını döverek öldüren 5 kişi idamla yargılanacak         
11:27
Oyuncu Aslıhan Gürbüz, erkek takipçisinin müstehcen mesajını ifşa etti Oyuncu Aslıhan Gürbüz, erkek takipçisinin müstehcen mesajını ifşa etti         
10:50
Trump, Trump, "Görevimin başındayım" mesajı vermek isterken rezil oldu         
10:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2020 18:34:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "Dünyanın yüz ölçümü yanlış olabilir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei