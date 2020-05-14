"Dur" ihtarına uymayan otomobilden atılan poşetten uyuşturucu çıktı

Adana'da polis ekiplerinin "dur" ihtarı uymayarak kaçan otomobilin camından atılan uyuşturucu, ekiplerce yol üzerinde bulundu.
Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi üzerinde motorize güven timleri, şüphe üzerine F.A idaresindeki 19 SL 774 plakalı otomobili durdurmak istedi.
Polisin "dur" ihtarı üzerine kaçmaya başlayan şüpheliler, mahalle aralarında izlerini kaybettirmek istedi.
Çıkmaz sokağa giren otomobilde bulunan 4 şüpheliden 2'si otomobilin içinde diğer 2'si yaya olarak kaçmaya çalışırken yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin kaçarken aracın camından dışarı attığı poşeti yol üzerinde bularak inceleyen ekipler, poşet içinde 5 uyuşturucu hap ele geçirdi.