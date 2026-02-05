Duraklı Camisi'nin Kapıları Uluslararası Medyaya Açıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce (VGM), asrın felaketinde hasar gören ancak titiz ihya çalışmalarıyla yeniden ayağa kaldırılan Kahramanmaraş'taki Duraklı Camisi'nin kapıları, uluslararası medya temsilcilerine açıldı.

VGM'nin, NSosyal hesabındaki paylaşıma göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Uluslararası Medya Koordinatörlüğü tarafından program düzenlendi.

Program kapsamında, 11 ülkeden 32 uluslararası basın mensubu Kahramanmaraş'taki Duraklı Camisi'nde ağırlandı.

Genel Müdürlüğün ihya çalışmalarının ardından ayağa kaldırılan vakıf eseri camide gelinen aşama, öncesi ve sonrasıyla birlikte uluslararası kamuoyuna aktarıldı.