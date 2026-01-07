MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Kırklareli'de bulunan Orgeneral Muhittin Önür Göleti'nde 1'inci Zırhlı Tugay Komutanlığınca, 'Durgun Sulardan Geçiş Eğitimi' gerçekleştirildiğini duyurdu.
