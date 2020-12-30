Durmadan eskileri giydi ama yine de küçük bir servet harcadı - Son Dakika

Durmadan eskileri giydi ama yine de küçük bir servet harcadı

30.12.2020 15:41
Durmadan eskileri giydi ama yine de küçük bir servet harcadı, System.String[]

"TUTUMLU DÜŞES" DİYE ANILIYORBunlardan biri de Prens William'ın eşi Kate Middleton. Cambridge Düşesi Middleton, kıyafetlerini ve aksesuarlarını defalarca kullandığı için "tutumlu Düşes" olarak anılıyor.

"TUTUMLU DÜŞES" DİYE ANILIYORBunlardan biri de Prens William'ın eşi Kate Middleton. Cambridge Düşesi Middleton, kıyafetlerini ve aksesuarlarını defalarca kullandığı için "tutumlu Düşes" olarak anılıyor.

AYLARCA SOSYAL İZOLASYONDA GEÇMESİNE RAĞMEN Ama buna rağmen 2020 yılı içinde kıyafetleri için yine hatırı sayılır bir ödeme yaptı. İngiliz basını Kate Middleton'ın bir yıl içindeki kıyafet harcamalarını hesapladı.

ESKİ KIYAFETLERİ GİYDİ AMA... Buna göre özellikle bu yıl içindeki etkinliklerde daha önce giydiği kıyafetleri ağırlıklı olarak tekrar kullanan Düşes yine de yeni giysiler için 94 bin sterlin yani 940 bin TL'nin üzerinde harcama yaptı.

YILIN ÖNEMLİ BİR BÖLÜMÜNDE KARANTİNADAYDIKate Middleton, 2020'nin ilk üç ayında ardı ardına etkinliklere katıldı. Daha sonra koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle eşi Prens William ve çocukları George, Charlotte ve Louis ile uzun bir süre Anmer Hall'deki evlerinde sosyal izolasyonda kaldı.

HATIRI SAYILIR HARCAMA YAPTI Aylar sonra yeniden etkinliklere katılmaya başladı Middleton. Bunların bazılarında da daha önce giydiği kıyafetlerini kullandı. Fakat buna rağmen yine de hatırı sayılır bir harcama yaptı.

2017'DE SON ÜÇ YILIN EN YÜKSEK HARCAMASI Kate Middleton'ın son üç yıllık kıyafet harcamasına bakarsak... Düşes, 2019 yılında giyim- kuşam için 103 bin sterlin harcama yapmıştı. 2018 yılındaki harcaması yaklaşık 67 bin sterlin. 2017'de ise Düşes'in kıyafetleri için 119 bin sterlin para harcandı.

PRENS CHARLES ÖDÜYOR Kraliyet ailesinin kıdemli üyelerinin katıldıkları etkinliklerde giydiği kıyafet ve kullandığı aksesuarların ödemeleri Prens Charles tarafından karşılanıyor.

İNDİRİM YAPILIYOR MU? Kate Middleton'ın yeni alınan hatta bazıları ona özel olarak dikilen kıyafetleri gerçek ücretinden mi alındığı yoksa belli bir indirim mi yapıldığı ise bilinmiyor.

Durmadan eskileri giydi ama yine de küçük bir servet harcadı

Kate Middleton, Prens William, Türk Lirası, Sterlin, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Durmadan eskileri giydi ama yine de küçük bir servet harcadı - Son Dakika Magazin


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