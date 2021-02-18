Duru Olmak 19 Şubat'ta Yayına Giriyor!

Nükhet Duru'nun yaşamıyla sanatının iç içe geçtiği ilham veren öyküye, son albümünde Duru ile düet yapan Sıla, Kenan Doğulu, Teoman, Mabel Matiz, Funda Arar, Rubato, Ceylan Erdem, Ata Demirer, Kalben, Zeynep Bastık, Sena Şener ve Evrencan Gündüz ile yapılan düetler, görüşmeler ve stüdyodaki kayıt anları eşlik ediyor.

Nükhet Duru "Aslında bu belgeselde benim hayatımın kısa kesitlerinin yanı sıra ikinci evimiz olan stüdyomuza konukluk ediyor izleyiciler. Hiç bilmediğiniz, en kendimiz olduğumuz, bazen en gergin bazen en doğal olduğumuz alanımıza davetlisiniz." diyor ve ekliyor: "Uluslararası bir platformda yayına girmesi ve üslubu sayesinde ülkemizdeki müzik belgeseli sektörünün önemli taşlarından biri olacağına inanıyorum." Belgesel, tınılarına aşina olduğumuz, bazılarını ezbere bildiğimiz Nükhet Duru şarkılarını yeni seslerden, farklı yorumlarla dinletiyor.

"Duru Olmak"ın yönetmenliğini mu Tunç, yapımcılığını ise Evren Ercan üstleniyor. Belgeselin orijinal film müziği ise Orkun Tunç'a ait.

Duru'nun yayın tarihini kendi sosyal medyasından espirili bir şekilde "Anne Oluyorum" diye duyurmasıyla, belgesel şimdiden sosyal medya kullanıcıları arasında konuşulmaya başlandı.