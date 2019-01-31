Son Dakika Haberleri: Duruşmaya Katılmayan Demirtaş ile Yüksekdağ'a İhtar Çekilecek

Duruşmaya Katılmayan Demirtaş ile Yüksekdağ'a İhtar Çekilecek

2 saat önce

Kayseri İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular'a 'iftira' suçunu işledikleri iddiasıyla 12. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ'ın yargılanmasına devam edildi.

Duruşmaya Katılmayan Demirtaş ile Yüksekdağ'a İhtar Çekilecek, System.String[]
Kayseri İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular'a 'iftira' suçunu işledikleri iddiasıyla 12. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ'ın yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya katılmayan her iki sanığa da ihtar çekilerek, sanıkların SEGBİS ile katılmazlarsa savunma hakkından vazgeçileceğine dair tutuklu kaldıkları cezaevine yazı yazılacak.

Kayseri 12. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya Edirne Kapalı Cezaevi'nde başka suçtan tutuklu sanık Selahattin Demirtaş, Kocaeli Kandıra Kapalı Cezaevi'nde kalan başka suçtan tutuklu Figen Yüksekdağ, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katılmak istemediklerini belirten dilekçe gönderdi. 2 çocuk babası 45 yaşındaki tutuklu sanık Selahattin Demirtaş, "Yargılamanın uzamasının tek nedeni benim Edirne'den Kayseri'ye getirilip huzurda savunma yapmama izin verilmemesidir. Susma hakkımı kullanmak istiyorum. Kayseri'ye gelip yüz yüze iddialara cevap vermek istiyorum. Bu koşullarda savunma yapmayı kabul etmiyorum" diye konuşmuştu. Celse arasında sanık Figen Yüksekdağ'ın avukatı tarafından esasa ilişkin beyanları içerir 3 sayfalık dilekçe verildiği, dosyaya konulduğu ifade edildi. Ayrıca sanık Demirtaş tarafından SEGBİS ile duruşmaya katılmayacağını, bizzat duruşmaya getirilmesi için karar verilmesini istediğine dair dilekçe sunduğu belirtildi.

Mahkeme hakimi, her iki sanığa da ihtar çekilerek, sanıkların SEGBİS ile katılmazlarsa savunma hakkından vazgeçileceğine dair tutuklu kaldıkları cezaevine yazı yazılmasına karar vererek duruşmayı 3 Mayıs'a erteledi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 04:13 Kaynak: İHA

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