Dürüstlükte Yarım Asır: Arif Elmas'ın Meslek Sırları

29.01.2026 12:48
52 yıldır pazarcılık yapan Arif Elmas, dürüstlüğün esnaflıktaki önemini vurgulayarak tavsiyelerde bulundu.

Gümüşhane'nin Kelkit, Şiran ve Köse pazarlarında 52 yıldır tezgah açan 61 yaşındaki Arif Elmas, yarım asırlık pazarcılık hayatının sırlarını anlattı ve "Yemin eden esnaftan mal almayın" dedi.

Gümüşhane'nin sevilen simalarından Arif Elmas, babasından devraldığı manifatura ve ticaret mesleğini yarım asırdır kesintisiz sürdürüyor. Henüz 10 yaşında adım attığı pazar tezgahlarında 52. yılını dolduran Elmas, dürüstlüğü ve ilkeli duruşuyla genç esnaflara yol gösteriyor. Kelkit ilçesinde dükkanı olan ve 52 yıldır Gümüşhane, Kelkit, Şiran ve Köse ilçesindeki halk pazarlarına giderek tezgah açan Elmas, Fenerbahçe tutkusuyla da biliniyor.

"Yeminle mal satılmaz, bereketi gider"

Yılların verdiği tecrübeye dayanarak esnaflıkta en büyük sermayenin dürüstlük olduğunu vurgulayan Arif Elmas, "Bir esnaf yemin ediyorsa, anlayın ki yalan söyleyecektir. Yeminle mal satılmaz, malın bereketi gider" dedi.

Gece 3'te eksi 11 derece soğukta, üzerine giydiği 6 kat kazakla ekmek parasının peşinde koşan Elmas, başarının sırrını çalışmakta görüyor. Babasından aldığı en büyük vasiyetin "Dürüstlük ve verilen sözün tutulması" olduğunu belirten Elmas, borcun söz verilen günde ödenmesinin ticari itibar için hayati önem taşıdığını ifade etti.

Babasının tavsiyelerini aklından hiç çıkarmıyor

Babasının kendisine meslek bıraktığını kendisinin de çocuklarına bir meslek bırakmak amacında olduğunu kaydeden Elmas "Ama babamın bir vasiyeti vardı: Derdi ki 'Oğlum esnaflık hayatında yemin etme. Dürüst ol, yanlış adama... Milleti aldatma. Birisinden de bir borç para aldığın zaman da dediği günde de adamın parasını ver, o adamı da mağdur etme. Çünkü o gün de o adamın ödemesi var, sakın. Sakın bunu yapma. Dürüst ol, korkma Allah'ın izniyle.' Bir esnaf -esnaf, beni de dahil- bir esnaf yemin ediyorsa mal almayın. Yemin eden esnaftan mal almayın, anla ki yalan söyleyecektir. Ben şimdi sana 'Vallahi billahi' dediğim zaman ne yapıyorsun? 'Vallahi billahi' diyorsa mal satmak için vallahi diyor. Onun için yeminle mal satılmaz, bereketi de gider" dedi. - GÜMÜŞHANE

