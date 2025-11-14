DUS ve YDUS Sınavları Yılda Bir Kez Yapılacak - Son Dakika
DUS ve YDUS Sınavları Yılda Bir Kez Yapılacak

DUS ve YDUS Sınavları Yılda Bir Kez Yapılacak
14.11.2025 22:23
Sağlık Bakanlığı, DUS ve YDUS'un yılda bir defa gerçekleştirileceğini duyurdu.

Sağlık Bakanlığı, Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) ve Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (YDUS) yılda bir kez gerçekleştirileceğini bildirdi.

DUS VE YDUS SINAVLARI ARTIK YILDA BİR KEZ YAPILACAK

Bakanlığın internet sitesindeki duyuruda, DUS ve YDUS'un 2023'ten itibaren yılda ikişer kez gerçekleştirilmesine karar verilmiş olduğu hatırlatılarak, bu durumun sınav takvimlerinde de ilan edilmekte olduğu belirtildi. ÖSYM tarafından TUS, YDUS, DUS ve EUS olmak üzere sınavların yılda 7 adet yapılmakla birlikte bu sınavların sonuçlarıyla 20 yerleştirme işleminin yapılmakta olduğu aktarılarak, "Adayların yerleştirilmesi döneminin diğer sınav tarihinin uygulandığı anlara denk gelmesi önemli sorunlara sebep olmaktadır." ifadesine yer verildi.

Duyuruda, şunlar kaydedildi: "24 Eylül tarihli Tıpta Uzmanlık Kurulu kararıyla DUS ve YDUS'un yılda bir defa, TUS'un ise yine yılda 2 defa yapılmasının uygun olacağına karar verilmiştir. DUS ve YDUS sınavlarında eğitime alınacak öğrenci sayılarına ilişkin kontenjanlar, Bakanlığımızın sağlık insan gücü planlama çalışmaları kapsamında farklı birimlerimizin ve dış paydaşlarımızın da katılımıyla koordineli olarak ve bilimsel temeller ışığında yürütülmektedir. Bu sebeple sınavlarda açılacak yıllık toplam kontenjanlarda sınavların yılda bir defa yapılmasından kaynaklanan bir değişiklik olmayacaktır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur."

Kaynak: AA

Sağlık Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

