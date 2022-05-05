Dusan Alimpijevic, Eurocup'ta yılın en başantrenörü oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Dusan Alimpijevic, Eurocup'ta yılın en başantrenörü oldu

05.05.2022 15:59
Dusan Alimpijevic, Eurocup'ta yılın en başantrenörü oldu

Frutti Extra Bursaspor Basketbol Başantrenörü Dusan Alimpijevic, Eurocup'ta yılın en başantrenörü seçildi.

Frutti Extra Bursaspor Basketbol Başantrenörü Dusan Alimpijevic, Eurocup'ta yılın en başantrenörü seçildi.

Eurocup'ta başarılı performans sergileyerek finale kalan Bursaspor'da, Başantrenör Dusan Alimpijevic sezonun başantrenörü seçildi. Eurocup'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, turnuvada yer alan diğer takımların başantrenörleri tarafından yapılan oylama sonucunda Alimpijevic'in yılın antrenörü seçildiği ifade dildi.

Bursaspor, Eurocup yarı finalinde Andorra deplasmanında rakibini 85-68'lik skorla mağlup ederek finale yükseldi. Yeşil-beyazlılar finalde İtalyan ekibi Virtus Bologna ile karşı karşıya gelecek.

(Oğuzhan Ort-İHA)

YORUMLAR
500
Frutti Extra Bursaspor, EuroCup'ta finalde Frutti Extra Bursaspor, EuroCup'ta finalde SPOR Frutti Extra Bursaspor taraftarı EuroCup'ta finale yükselmenin sevincini yaşadı SPOR Frutti Extra Bursaspor taraftarı EuroCup'ta finale yükselmenin sevincini yaşadı

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dusan Alimpijevic, Eurocup'ta yılın en başantrenörü oldu - Son Dakika


Son Dakika
15:53 Hamile kalabilmek için yaptığı davranış hapse girmesine neden oldu!
15:43 Alman uydusu, İstanbul Boğazı'ndaki klorofil yoğunluğunu görüntüledi
15:39 Bakan Soylu'dan "Türkiye sığınmacılar tarafından istila mı ediliyor?" sorusuna yanıt: "Kim istila yapacakmış, mümkün mü?"
15:28 19 yaşındaki Asiye'yi başından vurarak öldüren katil zanlısı yakalandı
15:28 Türk gemi kaptanının mucizevi kurtuluşu! 2 buçuk gün sonra bulundu
15:19 Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: Alım gücünü dengelemek için eşel mobil sistemi şart
15:00 Eğitimini tamamlayamayan yardımcı pilot yüzünden uçak geri dönmek zorunda kaldı
14:57 Özgür Demirtaş TÜİK'in enflasyon rakamlarına tepkili: Faizi indirince enflasyona ne olduğu göze soka soka gösterilmiş oldu
14:56 Asiye'nin son anları: Saplantılı suç makinesi önce ayağından vurdu, sonra kafasından
14:49 Kuzeniyle oynarken sulama kanalına düşen Mehmet yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2022 16:15:07. #1.12#
SON DAKİKA: Dusan Alimpijevic, Eurocup'ta yılın en başantrenörü oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement