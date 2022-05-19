Düştüğüne yanmadı, vatandaştan tabanca isteyerek hıncını almaya çalıştı - Son Dakika
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Düştüğüne yanmadı, vatandaştan tabanca isteyerek hıncını almaya çalıştı

19.05.2022 09:48

Düştüğüne yanmadı, vatandaştan tabanca isteyerek hıncını almaya çalıştı Ehliyetsiz sürücü, bisikletli ve motorlu sürücüye çarptı, önce kaçtı sonra geri geldi Yaralandıktan sonra biri sigara içti, diğeri yerdeyken tabanca istedi Bursa'da ehliyetine el konulan otomobil sürücüsü önce bisiklete...

Düştüğüne yanmadı, vatandaştan tabanca isteyerek hıncını almaya çalıştı

Ehliyetsiz sürücü, bisikletli ve motorlu sürücüye çarptı, önce kaçtı sonra geri geldi

Yaralandıktan sonra biri sigara içti, diğeri yerdeyken tabanca istedi

BURSA - Bursa'da ehliyetine el konulan otomobil sürücüsü önce bisiklete sonra motora çarptı. Otomobil sürücüsü kazanın şokuyla önce kaçtı, sonra geri geldi. Çarpanın etkisiyle yola savrulan bisikletli ve motorlu sürücü yerde kıvranırken, biri sigara içti diğeri ise yerde acı içinde vatandaşlardan tabanca istedi.

Kaza, Merkez Nilüfer İlçesi, Beşevler caddesinde meydana geldi. G.U, 16 AGT 343 plakalı aracıyla seyir halindeyken, kırmızı ışığa takılmamak için gaza bastı. Önce Hilmi U.'nun kullandığı bisiklete sonra R.D'nin kontrolündeki motora çarptı. Çarpışmanın etkisiyle, bisikletli ve motorlu sürücü yola savruldu. Bir anlık şoka giren otomobil sürücüsü genç, önce kaçtı sonra geri geldi. Sağlık ekipleri gelinceye kadar, yaralılara ilk yardımı çevredeki vatandaşlar gerçekleştirdi.

Bisiklet sürücüsü Hilmi U. yaralı halde yerde uzanırken, vatandaşlardan tabanca istedi. Motor sürücüsü R.D ise göğsünün ağrıdığını belirterek, sigarasını yakmayı da ihmal etmedi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale etmek istedi fakat bisikletli sürücüsü Hilmi U. bu kez de hastaneye gitmemek için tutturdu. Çevredeki vatandaşların ve sağlık ekiplerinin ikna etme çabası bir süre devam etti. Daha sonra yaralanan motorlu sürücü R.D, ambulansta tedavi olurken, Hilmi U.'yu ikna etmek için gayret gösterdi. Bütün çabalara rağmen yaşlı adam ikna olmayınca, sağlık görevlileri başından yara alan Hilmi U.'ya yol kenarında pansuman yaptı. Polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle ikna olan Hilmi U. ve R.D ambulansa bindirilerek Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ehliyetsiz sürücüyü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı

Düştüğüne yanmadı, vatandaştan tabanca isteyerek hıncını almaya çalıştı
Düştüğüne yanmadı, vatandaştan tabanca isteyerek hıncını almaya çalıştı
Düştüğüne yanmadı, vatandaştan tabanca isteyerek hıncını almaya çalıştı
Düştüğüne yanmadı, vatandaştan tabanca isteyerek hıncını almaya çalıştı
Düştüğüne yanmadı, vatandaştan tabanca isteyerek hıncını almaya çalıştı
Düştüğüne yanmadı, vatandaştan tabanca isteyerek hıncını almaya çalıştı
Düştüğüne yanmadı, vatandaştan tabanca isteyerek hıncını almaya çalıştı
Düştüğüne yanmadı, vatandaştan tabanca isteyerek hıncını almaya çalıştı
Düştüğüne yanmadı, vatandaştan tabanca isteyerek hıncını almaya çalıştı
Düştüğüne yanmadı, vatandaştan tabanca isteyerek hıncını almaya çalıştı
Düştüğüne yanmadı, vatandaştan tabanca isteyerek hıncını almaya çalıştı

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Düştüğüne yanmadı, vatandaştan tabanca isteyerek hıncını almaya çalıştı - Son Dakika


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