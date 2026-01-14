Dutlulu, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika
Dutlulu, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Dutlulu, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı
14.01.2026 17:40
Manisa Belediye Başkanı Besim Dutlulu, AA'nın Yılın Kareleri oylamasında oy kullandı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Dutlulu, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya" ve "Portre" kategorisinde Ahmet Aslan'ın "Yılların ardından" başlıklı fotoğrafını seçen Dutlulu, "Haber" kategorisinde ise Tayfun Coşkun'un "Buz kesmiş" fotoğrafına oy verdi.

Dutlulu, "Spor" kategorisinde Bünyamin Çelik'in "Statların dili", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Berkan Çetin'in "İlk seferinde", "Günlük Hayat" kategorisinde de İsa Terli'nin "Dolunay sefası" karelerini seçti.

Fotoğrafları çok beğendiğini ifade eden Dutlulu, emeği geçen AA çalışanlarını tebrik etti.

AA'nın "Yılın Kareleri" oylaması

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.




