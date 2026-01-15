Duyan kulaklarına inanamadı! Bu güvercin tam 2 araba fiyatına satıldı - Son Dakika
Duyan kulaklarına inanamadı! Bu güvercin tam 2 araba fiyatına satıldı

15.01.2026 09:35
Türkiye'de güvercin yetiştiriciliği ve yarışçılığıyla ilgilenenlerin yakından takip ettiği bir satış gerçekleşti. Özel soy hattı ve genetik değeriyle dikkat çeken bir güvercin, 3 milyon 750 bin TL'ye alıcı buldu. Bu satış, son dönemin en yüksek bedelli işlemlerinden biri olarak değerlendirildi.

Türkiye'de güvercin meraklılarının yakından takip ettiği bir satış, fiyatıyla dikkat çekti. Özel soy özellikleri, yarış performansı ve genetik değeriyle öne çıkan bir güvercin, 3 milyon 750 bin TL'ye el değiştirdi.

REKOR BEDELLE SATILDI

Güvercin tutkunları arasında ilgi uyandıran satışta, belirli kriterleriyle öne çıkan güvercin için 3 milyon 750 bin TL ödeme yapıldığı belirtildi. Satış, hobiseverler arasında son dönemin en yüksek bedelli işlemlerinden biri olarak değerlendiriliyor.

SOYU, PERFORMANSI VE GENETİĞİ ÖNE ÇIKTI

Güvercinin değerini belirleyen unsurlar arasında özel soy hattı, yarışlardaki performansı ve genetik özellikleri yer aldı. Bu nitelikler, özellikle yarış odaklı yetiştiricilik yapan çevrelerde fiyatın yükselmesinde etkili oldu.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mehmet Aytekin Mehmet Aytekin:
    sorsan ekonomi kötü 1 4 Yanıtla
  • Gökçen Bilge Özdemir Karaoğlu Gökçen Bilge Özdemir Karaoğlu:
    bu güvercinleri yetiştirip ne yapıyorlar bilen var mı takla attirmak dışında ? 3 1 Yanıtla
  • Hakan as Hakan as :
    Kraliyet soyundan mı geliyor :) 0 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
