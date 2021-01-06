Duygu Özaslan ev halini paylaşıp sevgilisinin kucağında verdiği pozla adından söz ettirdi

Bir dönem fazla kilolarıyla gündeme gelen sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, Instagram'ı sıkça kullanan ünlüler arasında. Özaslan, basketbolcu sevgilisiyle de sık sık poz verip takipçileriyle o anları paylaşmadan edemiyor.

SEVGİLİSİ VE ARKADAŞIYLA EV HALLERİNİ PAYLAŞTI

Son olarak dikkat çeken bir paylaşım daha yapan Duygu Özaslan, ev halini takipçilerinin beğenisine sundu. Özaslan, "Evde olduğumuz sıradan bir geceydi. Neden topuklu terlik giyip, yere oturup, yeşil elma yediğimi bilmiyorum" notuyla sevgilisi Can Maxim Mutaf ve bir arkadaşıyla birlikte ev hallerini paylaştı. Özaslan'ın söz konusu paylaşımına takipçilerinden beğeni yağdı.

EPEY KİLO VERDİ

Bodrum tatilinde bikinili görüntüleri ortaya çıkınca aldığı kilolardan dolayı günlerce konuşulan fenomen Duygu Özaslan, spor ve düzenli beslenmeyle fazla kilolarından kurtulmuştu. Zayıfladıktan sonra taytlı bir pozunu paylaşan fenomene beğeni yağmıştı.

İşte Duygu Özaslan'ın ev hali;