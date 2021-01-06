Duygu Özaslan ev halini paylaşıp sevgilisinin kucağında verdiği pozla adından söz ettirdi - Son Dakika

Duygu Özaslan ev halini paylaşıp sevgilisinin kucağında verdiği pozla adından söz ettirdi

06.01.2021 22:31
Duygu Özaslan ev halini paylaşıp sevgilisinin kucağında verdiği pozla adından söz ettirdi, System.String[]

Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla yine adından söz ettirdi. Ev halini takipçilerine gösteren Özaslan, sevgilisinin kucağında oturup poz verdiği anları da paylaştı.

Bir dönem fazla kilolarıyla gündeme gelen sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, Instagram'ı sıkça kullanan ünlüler arasında. Özaslan, basketbolcu sevgilisiyle de sık sık poz verip takipçileriyle o anları paylaşmadan edemiyor.

SEVGİLİSİ VE ARKADAŞIYLA EV HALLERİNİ PAYLAŞTI

Son olarak dikkat çeken bir paylaşım daha yapan Duygu Özaslan, ev halini takipçilerinin beğenisine sundu. Özaslan, "Evde olduğumuz sıradan bir geceydi. Neden topuklu terlik giyip, yere oturup, yeşil elma yediğimi bilmiyorum" notuyla sevgilisi Can Maxim Mutaf ve bir arkadaşıyla birlikte ev hallerini paylaştı. Özaslan'ın söz konusu paylaşımına takipçilerinden beğeni yağdı.

EPEY KİLO VERDİ

Bodrum tatilinde bikinili görüntüleri ortaya çıkınca aldığı kilolardan dolayı günlerce konuşulan fenomen Duygu Özaslan, spor ve düzenli beslenmeyle fazla kilolarından kurtulmuştu. Zayıfladıktan sonra taytlı bir pozunu paylaşan fenomene beğeni yağmıştı.

İşte Duygu Özaslan'ın ev hali;

Duygu Özaslan ev halini paylaşıp sevgilisinin kucağında verdiği pozla adından söz ettirdi
Duygu Özaslan ev halini paylaşıp sevgilisinin kucağında verdiği pozla adından söz ettirdi
Duygu Özaslan ev halini paylaşıp sevgilisinin kucağında verdiği pozla adından söz ettirdi
Duygu Özaslan ev halini paylaşıp sevgilisinin kucağında verdiği pozla adından söz ettirdi

Basketbolcu, Instagram, Medya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Duygu Özaslan ev halini paylaşıp sevgilisinin kucağında verdiği pozla adından söz ettirdi - Son Dakika Magazin


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