Duygu sömürüsüne geçit yok - Son Dakika
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Duygu sömürüsüne geçit yok

01.06.2022 11:14
Duygu sömürüsüne geçit yok

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri vatandaşların duygularını sömürerek dilencilik yapan 9 kişi hakkında işlem başlattı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri vatandaşların duygularını sömürerek dilencilik yapan 9 kişi hakkında işlem başlattı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, cadde, köprü, üst geçit ve trafik ışıklarında dilencilik yapanlara göz açtırmıyor. Bu çerçevede, İhtisas Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Bulvarı başta olmak üzere ana arter, cadde, köprü, üst geçit ve trafik ışıklarında dilencilik yapan 9 kişi tespit edildi. Ekipler tarafından vatandaşların duygularını sömüren 9 kişi hakkında yasal işlem başlatılarak cezai işlem uygulandı. - KOCAELİ

Duygu sömürüsüne geçit yok
Duygu sömürüsüne geçit yok
Duygu sömürüsüne geçit yok

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Kaynak: İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Zabıta Daire Başkanlığı, Üst Geçit, Zabıta, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Duygu sömürüsüne geçit yok - Son Dakika


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