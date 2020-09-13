Otomobil takla attı: 3 yaralı - Son Dakika

Otomobil takla attı: 3 yaralı
Otomobil takla attı: 3 yaralı Bursa'da 3 şeritli düz yolda giderken takla atan araçtaki 3 kişi yaralandı Bursa'da 3 şeritli düz yolda giderken takla atan araçtaki 3 kişi yaralandı.
Otomobil takla attı: 3 yaralı
Bursa'da 3 şeritli düz yolda giderken takla atan araçtaki 3 kişi yaralandı
BURSA - Bursa'da 3 şeritli düz yolda giderken takla atan araçtaki 3 kişi yaralandı. Polisin uzun süre nasıl olduğunu anlamaya çalıştığı kazada sürücü arkasından bir başka aracın dokunduğunu iddia etti.
Edinilen bilgiye göre, kaza gece saat 00: 30'da Bursa İzmir Karayolu Küçüksanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Emre İ. idaresindeki 16 AT 118 plakalı Renault Clio marka otomobil İzmir istikametinden Bursa istikametine seyir halinde iken Küçüksanayi Kavşağını geçtikten sonra 3 şeritli düz yolun ortasında takla attı. Ters dönen aracın sürücüsü Emre İ. ile yanında bulunan Ümmü Gülsüm D. ile Yağmur Y. yaralandı. kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başaran 3 arkadaş diğer sürücülerinde yardımıyla yol kenarına taşındı. Kısa sürede olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralı şahısların olay yerinde ilk müdahalelerini gerçekleştirip Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Ters dönen araç çekici yardımıyla kaldırılırken polis nasıl meydana geldiğini belirlemeye çalıştığı kaza ile ilgili tahkikat başlattı.
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