Düzce'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin yakalanan 13 şüpheliden 4'ü tutuklandı - Son Dakika

Düzce'de 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 13 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
Şerefiye Mahallesi Rasim Betir Paşa Bulvarı'ndaki bir iş merkezinin 3'üncü katında bulunan inşaat firmasının ofisinde 26 Mart'ta 2 grup arasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin yakalanan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden K.Ç, C.K, A.T. ve M.K. "kasten adam öldürme ve silahla adam öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay
Şerefiye Mahallesi Rasim Betir Paşa Bulvarı'ndaki bir iş merkezinin 3. katındaki inşaat firmasının ofisine 26 Mart'ta alacak meselesi için Sakarya'dan gelen grup ile içeride bulunan Nihat B, Talip R, Emin A, S.O. ve E.Ç. arasında tartışma çıkmıştı.
Kısa sürede büyüyen tartışmada silahla yaralanan 5 kişiden İzzet Dev (43) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
Kaynak: AA
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