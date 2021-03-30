Düzce'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin yakalanan 13 şüpheliden 4'ü tutuklandı - Son Dakika

Şerefiye Mahallesi Rasim Betir Paşa Bulvarı'ndaki bir iş merkezinin 3. katındaki inşaat firmasının ofisine 26 Mart'ta alacak meselesi için Sakarya 'dan gelen grup ile içeride bulunan Nihat B, Talip R, Emin A, S.O. ve E.Ç. arasında tartışma çıkmıştı.

Adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden K.Ç, C.K, A.T. ve M.K. "kasten adam öldürme ve silahla adam öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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