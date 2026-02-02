Düzce'de 112 Farkındalık Kampanyası - Son Dakika
Düzce'de 112 Farkındalık Kampanyası

Düzce'de 112 Farkındalık Kampanyası
02.02.2026 10:04
Düzce'de acil durumlar için 112 numarasının önemi artırılmakta, tanıtım afişleri asılmakta.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de acil durumlarda vatandaşların doğru ve hızlı şekilde yardım alabilmesini sağlamak amacıyla 'Acil Durumlarda Tek Numara 112' farkındalık çalışmaları sürdürülüyor.

Düzce 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen tanıtım faaliyetleri devam ediyor. Ekipler tarafından kent genelindeki üst geçitlere asılan tanıtım afişleriyle, vatandaşların 112 Acil Çağrı Sistemi hakkında bilgilendirilmesi hedefleniyor. Hazırlanan afişlerle, acil durumlarda tek numara olan 112'nin doğru kullanımı konusunda farkındalık oluşturulması amaçlanıyor. Yetkililer, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin; sağlık, emniyet, jandarma, itfaiye ve diğer acil hizmetlere hızlı ve koordineli erişim sağladığını vurgulayarak, vatandaşların acil olmayan durumlarda hattı meşgul etmemesinin hayati önem taşıdığını ifade etti. Düzce 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü, yürütülen tanıtım çalışmalarıyla toplumda bilinç düzeyini artırmayı hedeflerken, "112 her zaman yanınızda" mesajını güçlü bir şekilde vermeye devam ediyor. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Düzce, Yerel, Son Dakika

