Düzce'de 2026 Altyapı Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Düzce'de 2026 Altyapı Toplantısı

Düzce\'de 2026 Altyapı Toplantısı
21.01.2026 09:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de köylerin altyapı ihtiyaçları değerlendirildi, projeler hakkında istişare yapıldı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de 2026 yılı Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği Encümen Toplantısı, Birlik Başkanı ve Vali Yardımcısı Şevket Cinbir başkanlığında gerçekleştirildi.

Köylere Hizmet Götürme birliği üyeleri ile İl Genel Meclisi Başkanı Fazlı Koç'un katılım sağladığı toplantıda, 2026 yılına yönelik köylerin altyapı, yol, içme suyu ve diğer hizmet ihtiyaçları ele alındı. Birlik tarafından yürütülen çalışmalar değerlendirilirken, planlanan projeler ve yapılması öngörülen yatırımlar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantıda, köylerde yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için alınacak kararlar istişare edildi. Birlik Başkanı Şevket Cinbir, köylere yönelik hizmetlerin koordinasyon içerisinde sürdürüleceğini belirterek, toplantıya katılım sağlayan encümen üyelerine ve İl Genel Meclisi Başkanı Fazlı Koç'a katkılarından dolayı teşekkür etti. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Düzce, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düzce'de 2026 Altyapı Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yanardağ uçuşu için havalanan helikopter kayboldu Yanardağ uçuşu için havalanan helikopter kayboldu
Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan’a 10 ay hapis cezası Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan'a 10 ay hapis cezası
Baba-Oğul Altınordu’da Buluştu Baba-Oğul Altınordu'da Buluştu
Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek Luis Godinho yönetecek Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek Luis Godinho yönetecek
Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar daha bomba Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar daha bomba
Şara-Abdi zirvesinde konuşulanlar sızdı Barrack’ı çıldırtan tavır: Bu yaptığın ahlaksızlık Şara-Abdi zirvesinde konuşulanlar sızdı! Barrack'ı çıldırtan tavır: Bu yaptığın ahlaksızlık

10:50
Real Madrid’in yeni hocası 6-1’lik maç sonrası Arda’yı yanına çağırdı
Real Madrid'in yeni hocası 6-1'lik maç sonrası Arda'yı yanına çağırdı
10:41
Dev bankadan sürpriz çıkış: Herkes altını ve gümüşü bırakıp ona yönelecek
Dev bankadan sürpriz çıkış: Herkes altını ve gümüşü bırakıp ona yönelecek
10:34
Canice katledilen Atlas’ın hastaneye getirildiği anlar ortaya çıktı
Canice katledilen Atlas'ın hastaneye getirildiği anlar ortaya çıktı
10:01
İran’dan sert uyarı: Hamaney’e saldırı olursa cihat ilan ederiz
İran'dan sert uyarı: Hamaney'e saldırı olursa cihat ilan ederiz
09:50
Galatasaray’ın yeni transferinden taraftarı kahreden görüntü
Galatasaray'ın yeni transferinden taraftarı kahreden görüntü
09:33
Hain saldırı sonrası şanlı Türk bayrağının tekrar göndere çekildiği anlar
Hain saldırı sonrası şanlı Türk bayrağının tekrar göndere çekildiği anlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 11:04:40. #7.11#
SON DAKİKA: Düzce'de 2026 Altyapı Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.