Düzce\'de 2026 Altyapı Toplantısı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de 2026 yılı Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği Encümen Toplantısı, Birlik Başkanı ve Vali Yardımcısı Şevket Cinbir başkanlığında gerçekleştirildi.

Köylere Hizmet Götürme birliği üyeleri ile İl Genel Meclisi Başkanı Fazlı Koç'un katılım sağladığı toplantıda, 2026 yılına yönelik köylerin altyapı, yol, içme suyu ve diğer hizmet ihtiyaçları ele alındı. Birlik tarafından yürütülen çalışmalar değerlendirilirken, planlanan projeler ve yapılması öngörülen yatırımlar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantıda, köylerde yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için alınacak kararlar istişare edildi. Birlik Başkanı Şevket Cinbir, köylere yönelik hizmetlerin koordinasyon içerisinde sürdürüleceğini belirterek, toplantıya katılım sağlayan encümen üyelerine ve İl Genel Meclisi Başkanı Fazlı Koç'a katkılarından dolayı teşekkür etti. - DÜZCE