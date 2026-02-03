Düzce'de Asayiş Uygulamaları: 86 Gözaltı - Son Dakika
Düzce'de Asayiş Uygulamaları: 86 Gözaltı

03.02.2026 14:16
Düzce'de 26 Ocak-1 Şubat tarihleri arasındaki asayiş uygulamalarında 86 kişi yakalandı.

Düzce Valiliği, 26 Ocak-1 Şubat tarihlerinde asayiş verilerini paylaştı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, polis ve jandarma ekiplerince 1 haftada yapılan uygulamalarda 27 bin 370 kişi sorgulandı.

Yapılan sorgularda arama kararı bulunan 86 kişi yakalandı, 20'si tutuklandı.

Uygulamalarda, 2 tabanca, 6 av tüfeği, 4 kuru sıkı, 55 mermi, 3 kesici ve delici alet, 70 kartuş ve 5 şarjör ele geçirildi.

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda 50 elektronik sigara, 10 litre kaçak içki, 455 litre kaçak alkol, 810 paket sigara, 1650 elektronik sigara kartuşu, 50 kaçak puro ve 2 sahte belge ele geçirildi, 13 kişi hakkında adli işlem yapıldı, 4 zanlı tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde polis ve jandarma ekiplerince 1 haftada gerçekleştirilen çalışmalarda 6 şüpheli tutuklandı, uyuşturucu kullanan ve bulunduran 61 kişi hakkında ise adli işlem yapıldı.

Çalışmalarda, 75 gram kokain, 73 gram esrar, 752 uyuşturucu hap, 506 gram sentetik uyuşturucu, 2 litre sıvı gübre, 9 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 hassas terazi ve 1 iklimlendirme sistemi ele geçirildi.

Ekiplerce 18 bin araç ve motosiklet denetlendi, 2 bin 910 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Denetimlerde 419 araç trafikten men edilirken, 2 bin 910 araca da idari para cezası kesildi, alkollü araç kullandığı tespit edilen 19 sürücünün ehliyetine el konuldu.

Kaynak: AA

