Düzce'de bahçede çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı

Söndürme çalışması sırasında dumandan etkilenen köy sakini Yener Topkara, Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Kısa sürede 10 dönümlük alana yayılan yangın, Yığılca Belediyesi itfaiyesi ile Yığılca Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yoğun çabasıyla bahçe kenarındaki evlere sıçramadan söndürüldü.

Yığılca ilçesine bağlı Çamlı köyünde bulunan fındık bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

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