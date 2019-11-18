Son Dakika Haberleri: Düzce'de bahçede çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı
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Düzce'de bahçede çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı

6 saat önce

Düzce'de fındık bahçesinde çıkan yangında 10 dönümlük alan zarar gördü.

Düzce'de bahçede çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı, System.String[]

Düzce'de fındık bahçesinde çıkan yangında 10 dönümlük alan zarar gördü.

Yığılca ilçesine bağlı Çamlı köyünde bulunan fındık bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Kısa sürede 10 dönümlük alana yayılan yangın, Yığılca Belediyesi itfaiyesi ile Yığılca Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yoğun çabasıyla bahçe kenarındaki evlere sıçramadan söndürüldü.

Söndürme çalışması sırasında dumandan etkilenen köy sakini Yener Topkara, Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 12:08 Kaynak: AA
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