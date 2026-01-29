Düzce'de Dolandırıcılık Operasyonu: 5 Tutuklama - Son Dakika
Düzce'de Dolandırıcılık Operasyonu: 5 Tutuklama

29.01.2026 23:17
Düzce merkezli dolandırıcılık operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı, sahte kimlik kullanarak dolandırıcılık yaptıkları belirlendi.

Düzce merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasına göre, "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarına yönelik soruşturma kapsamında, bir kişinin Düzce Tapu Müdürlüğünde sahte kimlikle işlem yapması üzerine çalışma başlatıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, H.Ç'nin (36), M.B.U.G'nin bilgilerini kopyalayarak sahte kimlik oluşturduğu ve Aziziye Mahallesi'ndeki 3 dönümlük arsasını 42 milyon lira karşılığında satmaya çalıştığını tespit etti.

Sahte kimlik bilgileriyle yine M.B.U.G'nin adına banka hesabı açan ve arsa satışından ön ödeme olarak 14 milyon 200 bin lirayı bu hesaba aldığı belirlenen H.Ç. yakalandı.

Genişletilen soruşturma kapsamında, hesaba geçen parayı Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki döviz bürosundan çeken T.K. (49) Denizli, döviz bürosu önünde buluşan L.G. (42) ile onunla hareket eden B.G. (30) Sakarya ve olayın organizatörlerinden olduğu değerlendirilen G.K. (24) İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen 5 şüpheli, "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlamalarıyla tutuklandı.

Bu arada, zanlılardan H.Ç'nin "dolandırıcılık"tan 23, çeşitli olaylardan da T.K'nin 6, L.G'nin 22, G.K'nin 22 ve B.G'nin 1 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

