Düzce'de Eğitim Ziyareti

20.01.2026 10:04
Eğitim Müdürü Özer, Vali Makas'a Düzce'nin eğitim durumu ve projeleri hakkında bilgi verdi.

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü şube müdürleri, Vali Mehmet Makas'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Gerçekleşen ziyarette İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer, Düzce'nin eğitimdeki mevcut durumu hakkında Vali Makas'a kapsamlı bilgiler aktardı. Görüşmede, il genelinde yürütülen eğitim faaliyetleri, devam eden projeler ile birlikte yapımı süren okullar ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar ele alındı.

Vali Mehmet Makas, eğitimin Düzce için öncelikli alanlardan biri olduğunu ifade etti. Mehmet Makas, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yönetimine çalışmalarında başarılar diledi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Düzce

