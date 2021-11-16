Düzce'de fabrika işçisi kadınlara "KADES" tanıtıldı - Son Dakika

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kozmetik fabrikasında çalışan kadın işçilere Kadın Acil Destek Uygulaması'nı (KADES) tanıttı.

Merkez ilçeye bağlı Yenitaşköprü köyündeki kozmetik fabrikasını ziyaret eden Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi Şiddet ve Çocuk Suçları ile Mücadele Kısım Amirliği ekipleri, kadın işçilere aile içi ve kadına yönelik şiddetle ilgili eğitim verdi.

Ekipler, 58 kadın işçinin cep telefonuna KADES uygulaması indirerek programı tanıttı.

Öte yandan, Kaynaşlı İlçe Jandarma Komutanlığında görev yapan 18 personele "Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele, Mağdura Yaklaşım Teknikleri" eğitimi verildi.