DÜZCE'de, köpük strafor fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale başlattı.
Yangın, saat 21.00 sıralarında Kaynaşlı ilçesine bağlı Doğanlı mevkisinde faaliyet gösteren strafor fabrikasında çıktı. D 100 karayolu üzerindeki strafor fabrikasında çıkan yangının fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis çevre güvenliğini sağlarken, itfaiye ekipleri de yangına müdaha başlattı. Söndürme çalışmaları sürdürülüyor.
Son Dakika › Güncel › Düzce'de Fabrika Yangını - Son Dakika
