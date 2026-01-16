Düzce'de Fuhuş Operasyonu: 9 Şüpheli Serbest - Son Dakika
Düzce'de Fuhuş Operasyonu: 9 Şüpheli Serbest

16.01.2026 20:31
Düzce'deki fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 9 kişi, adli kontrol ile serbest bırakıldı.

Düzce'de düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli, adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yürütülen "sanal devriye" çalışması kapsamında düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Yaklaşık 2 aylık teknik ve fiziki takip sonucu düzenlenen operasyonda sosyal medya hesapları takibe alınan G.Ç, M.L.K, A.B, K.A, Z.D, M.A, N.D, O.U. ve N.K. adliyeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkan 9 zanlı, adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

14 Ocak Çarşamba günü yapılan operasyonda 9 zanlı yakalanmış ve ikametlerinde yapılan aramalarda, suçta kullanılan 18 cep telefonu ile 7 gram esrar, 8 gram sentetik uyuşturucu ve 8 uyuşturucu hap ele geçirilmişti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Uyuşturucu, Güvenlik, Güncel, Düzce, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce'de Fuhuş Operasyonu: 9 Şüpheli Serbest - Son Dakika

SON DAKİKA: Düzce'de Fuhuş Operasyonu: 9 Şüpheli Serbest - Son Dakika
