Cami hırsızı başka bir camiye girerken yakalandı - Son Dakika
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Cami hırsızı başka bir camiye girerken yakalandı

18.08.2022 16:50
Cami hırsızı başka bir camiye girerken yakalandı

Düzce'de geçtiğimiz hafta sonu camilere dadanan hırsızı tespit eden ekipler, başka bir camiye girdiği esnada kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Düzce'de geçtiğimiz hafta sonu camilere dadanan hırsızı tespit eden ekipler, başka bir camiye girdiği esnada kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Düzce'de geçtiğimiz hafta sonu bazı camilerde hırsızlık olayları gerçekleşti. Camilerin elektronik aksamlarından, kumbaralarına kadar çalınması ile ilgili Düzce Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi hırsızlık büro amirliği ekipleri harekete geçti. Hırsızlık olaylarının yaşandığı cami ve çevresinde yapılan kontrollerde hırsızlığı gerçekleştiren kişinin A. K. olduğu belirlendi. Şüpheliyi takibe alan ekipler, başka bir camiye girdiği esnada polis ekiplerince kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. - DÜZCE

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Kaynak: İHA

Düzce Emniyet Müdürlüğü, Düzce, Cami, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Cami hırsızı başka bir camiye girerken yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cami hırsızı başka bir camiye girerken yakalandı - Son Dakika
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