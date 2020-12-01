Düzce'de hava kirliliği en kötü seviyeye ulaştı, artık nefes almak bile zor - Son Dakika

Düzce'de hava kirliliği en kötü seviyeye ulaştı, artık nefes almak bile zor
01.12.2020 09:16
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hava kalitesi izleme istasyonu verilerine göre, Düzce'de son 1 haftada hava kirliliği en kötü seviyeye ulaştı. Bakanlık sokakta gezmenin dahi sakıncalı olduğu uyarısını yaparken, halk nefes almakta zorlandığını söyledi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hava Kalitesi İzleme İstasyonu verilerine göre, Düzce'de hava kirliliği oranı 'sağlıksız'dan 'kötü' döndü. Buna göre, 24- 27 Kasım'da 'hassas' seviyede olan hava kirlilik oranı, 28- 29 Kasım'da 'sağlıksız' boyuta ulaştı. 30 Kasım'da yapılan ölçümlerde ise hava kirliliği w-'kötü' seviyesine kadar çıktı.
AÇIK HAVADA SPOR YAPMAK TEHLİKELİ
Hava kirliliğinin yükselmesiyle birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sitesinden "Herkes daha ciddi sağlık etkileriyle karşılaşabilir" uyarısı yapılırken, açık havada yürüyüş, spor ve piknik yapmak ile bisiklete binmenin tehlikeli olduğunu bildirildi. Düzceliler ise kirli hava nedeniyle nefes almakta zorlandıklarını dile getirdi.
Son Dakika Paula Dapena isimli kadın futbolcu, Maradona'yı anmayı reddetti: İstismarcı ve tecavüzcüye saygı duymam Gökçe Bahadır ve Kerem Tunçeri aşk mı yaşıyor? Menajerlik şirketinden açıklama geldi MasterChef'te talihsiz kaza! Parmağı kesilen Barbaros hastaneye götürüldü CNN'in ele geçirdiği gizli belgelerde Çin'in yanlış bilgiler paylaştığı iddia edildi Trakya'da etkili olan kar yağışı İstanbul'un kapısına dayandı Kamu çalışanlarının mesai saatleri 10.00-16.00 olarak belirlendi Hafta içi saat 21.00-05.00 arası, hafta sonu ise kesintisiz sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu İngiliz şarkıcı Rita Ora'nın iç çamaşırsız pozu takipçilerinden tam not aldı