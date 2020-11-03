Düzce'de iki katlı ahşap ev yandı, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Düzce'de iki katlı ahşap ev yanarken, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Düzköy'de Recep Yıldız'a ait iki katlı evde soba bacasından dolayı yangın çıtı. Köylülerin kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştığı yangına, ihbar üzerine gelen Düzce ve Boğaziçi Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yaklaşık bir saatlik çalışmada söndürülen yangında iki katlı ahşap ev kullanılmaz hale geldi.

Yangın sırasında evin içinde olan ve dumandan etkilenen Azra Yıldız ise hafif şekilde yaralandı.