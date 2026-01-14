Düzce\'de İl Birinciliği Müsabakaları Sonuçlandı

Erkek İl Birinciliği müsabakaları sona erdi. Kızlarda Özel İsabet Ortaokulu, erkeklerde Fatih Ortaokulu şampiyon oldu.

Düzce Spor Lisesi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalarda, genç sporcular okullarını temsil etmek için kıyasıya mücadele verdi. İki gün süren heyecan dolu müsabakalar sonucunda Yıldız Kızlar kategorisinde Özel İsabet Ortaokulu birinci olurken, Hamit Şerifoğlu Ortaokulu ikinci, Özel Düzce Safir Koleji Ortaokulu ise üçüncü oldu.

Büyük bir rekabetin yaşandığı Yıldız Erkekler kategorisinde ise Fatih Ortaokulu şampiyonluk ipini göğüsledi. Hamit Şerifoğlu Ortaokulu turnuvayı ikinci sırada tamamlarken, Özel İsabet Ortaokulu üçüncü, Özel Düzce Safir Koleji Ortaokulu ise dördüncü sırada yer aldı.

Müsabakalar sonunda dereceye giren okul takımlarına ödülleri düzenlenen ödül töreni ile takdim edildi. - DÜZCE