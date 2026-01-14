Düzce'de İl Birinciliği Müsabakaları Sonuçlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Düzce'de İl Birinciliği Müsabakaları Sonuçlandı

Düzce\'de İl Birinciliği Müsabakaları Sonuçlandı
14.01.2026 10:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kızlarda Özel İsabet, erkeklerde Fatih Ortaokulu şampiyon oldu. Dereceye girenler ödüllendirildi.

Erkek İl Birinciliği müsabakaları sona erdi. Kızlarda Özel İsabet Ortaokulu, erkeklerde Fatih Ortaokulu şampiyon oldu.

Düzce Spor Lisesi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalarda, genç sporcular okullarını temsil etmek için kıyasıya mücadele verdi. İki gün süren heyecan dolu müsabakalar sonucunda Yıldız Kızlar kategorisinde Özel İsabet Ortaokulu birinci olurken, Hamit Şerifoğlu Ortaokulu ikinci, Özel Düzce Safir Koleji Ortaokulu ise üçüncü oldu.

Büyük bir rekabetin yaşandığı Yıldız Erkekler kategorisinde ise Fatih Ortaokulu şampiyonluk ipini göğüsledi. Hamit Şerifoğlu Ortaokulu turnuvayı ikinci sırada tamamlarken, Özel İsabet Ortaokulu üçüncü, Özel Düzce Safir Koleji Ortaokulu ise dördüncü sırada yer aldı.

Müsabakalar sonunda dereceye giren okul takımlarına ödülleri düzenlenen ödül töreni ile takdim edildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Düzce, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Düzce'de İl Birinciliği Müsabakaları Sonuçlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ordu’da meraklıları için “şantiye izleme alanı“ oluşturuldu Ordu'da meraklıları için "şantiye izleme alanı" oluşturuldu
CHP’nin şaibeli kurultay davasında İmamoğlu savunma yaptı: Bana teklif eden Kılıçdaroğlu’dur CHP'nin şaibeli kurultay davasında İmamoğlu savunma yaptı: Bana teklif eden Kılıçdaroğlu'dur
Futbolseverler heyecanla bekliyordu Afrika Uluslar Kupası’nda finalistler belli oluyor Futbolseverler heyecanla bekliyordu! Afrika Uluslar Kupası'nda finalistler belli oluyor
Türk tekstil devi konkordato ilan etti Türk tekstil devi konkordato ilan etti
Fenerbahçe’de bir ayrılık daha Yıldız isim takımdan gidiyor Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yıldız isim takımdan gidiyor
Kriz büyüyor: Konserini erteleyen İbrahim Tatlıses adliyeye koştu Kriz büyüyor: Konserini erteleyen İbrahim Tatlıses adliyeye koştu

11:10
Dursun Özbek’ten Gardi’ye tam yetki
Dursun Özbek'ten Gardi'ye tam yetki
10:55
Altın fiyatları durdurulamıyor: Çeyreğin saatler içerinde kazandığı değere bakın
Altın fiyatları durdurulamıyor: Çeyreğin saatler içerinde kazandığı değere bakın
10:42
Fenerbahçe’de beklenmedik ayrılık Takımın bel kemiği gidiyor
Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Takımın bel kemiği gidiyor
10:18
Fenerbahçe Divan Kurulu’nda bir ilk yaşanacak
Fenerbahçe Divan Kurulu'nda bir ilk yaşanacak
10:03
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti yarından itibaren 2 bin 500 lira oluyor
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti yarından itibaren 2 bin 500 lira oluyor
09:48
Cezaevi personelinin yaptığı sosyal medyayı ikiye böldü
Cezaevi personelinin yaptığı sosyal medyayı ikiye böldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 11:23:16. #7.11#
SON DAKİKA: Düzce'de İl Birinciliği Müsabakaları Sonuçlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.