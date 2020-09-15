Düzce'de kablo hırsızlığı soruşturmasında 2 tutuklama - Son Dakika

Düzce'de kablo hırsızlığı iddiasıyla 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Konuralp Şehit Murat Demir Mahallesindeki inşaattan yaklaşık 40 bin lira değerinde kablo hırsızlığı yapıldığı yönünde alınan ihbar üzerine çalışma başlattı.

Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan titiz çalışma sonucu hırsızlık şüphelilerinin M.Y. ile Y.Y. olduğu tespit edildi.

Şüphelilerin Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde ikamet ettiklerini belirleyen ekipler, düzenlenen operasyon sonucu M.Y. ve Y.Y'yi gözaltına aldı.

Şüpheliler, ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.