Düzce'de kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Düzce'de kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Emine Akgül idaresindeki 81 AAY 080 plakalı otomobil, Körpeşler Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde aynı istikamette seyreden Rahim Köroğlu'nun kullandığı 54 HC 963 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Bunun üzerine savrulan otomobil, park halindeki başka bir otomobile çarparak durabildi.

Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan Akgül, itfaiye ekiplerince vatandaşların da yardımıyla kurtarıldı.

Yaralılar Akgül ve Köroğlu, ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Emine Akgül, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.