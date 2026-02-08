Düzce'de Kaybolan Kadın Kayalıklarda Ölü Bulundu - Son Dakika
Düzce'de Kaybolan Kadın Kayalıklarda Ölü Bulundu

08.02.2026 19:41
Akçakoca'da 2 gündür kayıp olan H.E'nin cesedi kayalıklarda bulundu, olayda araştırma sürüyor.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kendisinden 2 gündür haber alınamayan kadın, kayalıklarda ölü bulundu.

İlçede Aşıklar Tepesi olarak bilinen Kale mevkisinde kadın kıyafetleri görenlerin ihbarıyla bölgeye AFAD, sahil güvenlik, itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Falez bölgesinde ve denizde arama çalışması yapan ekipler, bir süre sonra kayalıklarda H.E'nin (33) cansız bedenine ulaştı.

Yaklaşık 2 gündür eski eşinin kendisinden haber alamadığı öğrenilen H.E'nin cansız bedeni, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesi adli tıp morguna götürüldü.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

19:03
