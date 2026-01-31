Düzce\'de Köy Yolu Altyapı Çalışmaları Başladı

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Özel İdaresi tarafından, köy yollarında ulaşım güvenliğini artırmak ve altyapıyı güçlendirmek amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Kurtsuyu köyünde beton v kanal yapım çalışmalarına başlandı.

Düzce'de köy yollarında yağmur sularının yol yüzeyine zarar vermesini önlemek ve suyun kontrollü şekilde tahliyesini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından titizlikle yürütülüyor. Yapımı süren beton v kanallar sayesinde, özellikle yoğun yağış dönemlerinde oluşabilecek su birikintileri ve zemin bozulmalarının önüne geçilmesi hedefleniyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Kurtsuyu Köyü'nde yol altyapısının daha dayanıklı hale gelmesi, ulaşım güvenliği ve sürüş konforunun artırılması planlanıyor. Aynı zamanda drenaj sistemlerinin iyileştirilmesiyle yol ömrünün uzatılması ve bakım ihtiyacının azaltılması amaçlanıyor. Yetkililer, köy yollarında altyapı ve drenaj çalışmalarının belirlenen program doğrultusunda il genelinde devam edeceğini belirterek, yapılan hizmetlerin vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni etti. - DÜZCE