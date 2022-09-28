Düzce'de minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Düzce'de minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

28.09.2022 14:15
Düzce'de minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Düzce'de minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü hastanede yaşamını yitirdi.

Düzce'de minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü hastanede yaşamını yitirdi.

Mustafa Çelik idaresindeki 81 FH 756 plakalı motosiklet, Karaca Mahallesi mevkisinde karşı yönden gelen Cihan Şahin yönetimindeki 81 ABF 425 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazanın etkisiyle savrularak düşen motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çelik, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Minibüs sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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Kaynak: AA

Mustafa Çelik, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce'de minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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