Düzce'de okul kantinlerine sıkı takip - Son Dakika

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kent merkezindeki okulların kantinlerine denetim düzenledi.



Düzce Belediyesi çocukların sağlığı ve güvenliği için okul kantinlerinde düzenli olarak yapılan denetimlerine devam ediyor. Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekiplerin düzenlediği denetimler kapsamında şehir merkezinde bulunan ilk, ortaokul ve liselerin kantininde denetim yapan ekipler, sağlığa zararlı ürünler, satışı yasak olanlar ve çocuklar için tehlike arz eden mamulleri inceledi. Satışı yapılan ürünlerin son kullanma tarihleri ve kalite standartlarını da inceleyen ekipler yaptıkları açıklamada "Ailelerin içi rahat olsun. Kurumumuz sorumluluğu altında bulunan tüm okullara eğitim öğretim dönemi boyunca düzenli olarak denetim yapmaktadır. Denetimler kapsamında satışı yasak olan, son kullanma tarihi geçmiş olan ya da kalite standartları uyumsuz olan ürünleri satan kantin işletmecileri hakkında 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu uyarınca cezai yaptırım uygulanmaktadır. Çocuklarımızın sağlığı konusunda müsamaha göstermemiz söz konusu değildir. Bu konuda duyarlı kantin işletmecilerine teşekkür ediyor, velilerin de çocuklarının tükettiği yiyecek ve içecekler konusunda duyarlı olmalarını rica ediyoruz" ifadelerini kullandı. - DÜZCE