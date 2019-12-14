Düzce'de okul kantinlerine sıkı takip - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Düzce'de okul kantinlerine sıkı takip - Son Dakika

Düzce'de okul kantinlerine sıkı takip

6 saat önce

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kent merkezindeki okulların kantinlerine denetim düzenledi.

Düzce'de okul kantinlerine sıkı takip, System.String[]

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kent merkezindeki okulların kantinlerine denetim düzenledi.


Düzce Belediyesi çocukların sağlığı ve güvenliği için okul kantinlerinde düzenli olarak yapılan denetimlerine devam ediyor. Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekiplerin düzenlediği denetimler kapsamında şehir merkezinde bulunan ilk, ortaokul ve liselerin kantininde denetim yapan ekipler, sağlığa zararlı ürünler, satışı yasak olanlar ve çocuklar için tehlike arz eden mamulleri inceledi. Satışı yapılan ürünlerin son kullanma tarihleri ve kalite standartlarını da inceleyen ekipler yaptıkları açıklamada "Ailelerin içi rahat olsun. Kurumumuz sorumluluğu altında bulunan tüm okullara eğitim öğretim dönemi boyunca düzenli olarak denetim yapmaktadır. Denetimler kapsamında satışı yasak olan, son kullanma tarihi geçmiş olan ya da kalite standartları uyumsuz olan ürünleri satan kantin işletmecileri hakkında 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu uyarınca cezai yaptırım uygulanmaktadır. Çocuklarımızın sağlığı konusunda müsamaha göstermemiz söz konusu değildir. Bu konuda duyarlı kantin işletmecilerine teşekkür ediyor, velilerin de çocuklarının tükettiği yiyecek ve içecekler konusunda duyarlı olmalarını rica ediyoruz" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

Düzce Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Zabıta, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 11:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

2 çocuğun canını alan şırınga çikolatadaki ihmalin bedeli 10 kuruş
Trafik cezası yedi, yolda oturma eylemi yaptı Bayburt'ta Zehra Erdemir'i bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı! Kocasının kazma sapıyla döverek öldürdüğü kadın toprağa verildi

Son Dakika Haberleri
18:07 Polatlı'da trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika Haber
18:05 HDP'li vekilin sözlerine Bakan Soylu'dan sert yanıt: Yazıklar olsun, katliam yapan PKK'dır - Son Dakika Haber
18:03 İçişleri Bakanı Soylu'dan festival açıklaması - Son Dakika Haber
17:50 ABD'de 14 yaşındaki çocuk Donald Trump şapkası taktığı için dayak yedi - Son Dakika Haber
17:50 İçişleri Bakanı Soylu'dan "Adana'daki festivale yasak" açıklaması Açıklaması - Son Dakika Haber
17:11 Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek partisiyle ilgili ilk anket değerlendirmeleri geldi - Son Dakika Haber
17:07 Trafik cezası yedi, yolda oturma eylemi yaptı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2019 18:20:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Düzce'de okul kantinlerine sıkı takip - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]