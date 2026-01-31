Düzce'de Değerler Eğitimi Kampı - Son Dakika
Düzce'de Değerler Eğitimi Kampı

31.01.2026 10:24
Düzce İl Müftülüğü tarafından düzenlenen Gençliğe Değer Ara Dönem Kampı, ortaokul öğrencilerini bir araya getirdi. Kamp programında iman, ibadet, doğruluk ve dürüstlük gibi değerler eğitimi sunuldu. Öğrenciler, çeşitli etkinliklerle milli ve manevi değerler konusunda bilinçlendirildi. Düzce Müftü Vekili Hasan İzmirli, katılımcılara teşekkür ederken, benzer etkinliklerin gelecekte de devam edeceği duyuruldu.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de ortaokul öğrencileri, Düzce İl Müftülüğü tarafından Şehit Kemal Işıldak Mahallesi Konuralp Kız Kur'an Kursu'nda düzenlenen Gençliğe Değer Ara Dönem Kampında bir araya geldi.

Gençlik koordinatörlüğü, Kur'an kursu öğreticileri ve manevi danışmanlar rehberliğinde gerçekleştirilen kamp programı kapsamında; iman, ibadet, doğruluk ve dürüstlük başlıkları başta olmak üzere değerler eğitimi içerikli çeşitli faaliyetler ve etkinlikler düzenlendi. Öğrencilerin hem manevi gelişimlerine katkı sunmak hem de ara tatili verimli ve bilinçli şekilde değerlendirmelerini sağlamak amacıyla hazırlanan program, yoğun ilgi gördü. Kamp süresince öğrenciler; sohbetler, etkinlikler ve grup çalışmalarıyla hem eğlenceli vakit geçirdi hem de milli ve manevi değerler konusunda bilinçlendirildi.

Düzce Müftü Vekili Hasan İzmirli ile Şube Müdürü Erkan Adalan, kamp alanını ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerle sohbet eden İzmirli, kamp programına gösterilen yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, katılım sağlayan öğrencilere ve destek veren velilere teşekkür etti.

Düzce İl Müftülüğü tarafından gençlerin manevi gelişimlerine katkı sunmak amacıyla düzenlenen benzer eğitim ve kamp faaliyetlerinin önümüzdeki dönemlerde de devam edeceği belirtildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

