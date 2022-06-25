Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

25.06.2022 13:46

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde otomobil ile çarpışarak ağır yaralanan motosikletin sürücüsü tedavi altına alındı.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde otomobil ile çarpışarak ağır yaralanan motosikletin sürücüsü tedavi altına alındı.

Emre Ö. idaresindeki 06 PB 814 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Kaynaşlı Doğanlı mevkisindeki yan yolda Metin M'nin kullandığı plakasız motosiklet ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan otomobil sürücüsü Emre Ö. ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

YORUMLAR
500
Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı BALIKESİR - Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü BALIKESİR - Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:17 TFF'de yeni başkan Mehmet Büyükekşi ve yönetiminden 'sosyal medya' atağı
15:15 Mustafa Sarıgül, Yunanistan Parlamentosu önünde Türk bayrağı açtı: Amerika'dan medet umma
15:13 Yunan casus MİT operasyonuyla yakalandı
15:11 Canlı yayında 'cin çıkarma' seansı yapan Pelin Hürman, ünlülerden gelen tepkilere yanıt verdi: Karşıma çıksınlar
14:47 İşine son verilen genç intihar etmek istedi, çocukluk arkadaşı 4 saat süren uğraş sonunda ikna edebildi
14:42 Mahkeme, gerekçeli kararda Pınar Gültekin'in kız kardeşinin ifadesinde atıfta bulundu! O ifadeye yalanlama geldi
14:37 Muslera'ya Fransa Ligi'nden talip çıktı! Galatasaraylı taraftarları üzüntü sardı
14:20 D-100 karayolunda servis aracı bir anda alev alev yandı! Şoförün dikkati sayesinde facianın eşiğinden dönüldü
14:08 Kanser tedavisi gören milli judocu Nurdan Almalı yaşamını yitirdi
13:43 Pınar Gültekin'in katiline verilen haksız tahrik indiriminin gerekçeli kararı açıklandı: Katilin canavarca hisle hareket etmediği vurgulandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2022 15:31:36. #1.13#
SON DAKİKA: Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement